John Venner susține că femeile fug de el pentru că e prea chipeș. Cum arată bărbatul: ”Ele tot vor da vina pe tine”

Chiar dacă are o mulțime de calități și femeile îi spun că arată prea bine, John Venner nu poate înțelege de ce este singur de trei ani.

Tatăl unui copil frumos, bine îmbrăcat, deține casa lui și are o carieră, dar spune că femeile vor acum mai mult decât atât - vor „perfecțiunea”.

John, din Nottingham, care lucrează ca voiceover, spune: „Când am împlinit 40 de ani, am sperat că întâlnirile vor deveni mai ușoare. Dar m-am înșelat. Am multe de oferit, dar nu o găsesc pe doamna potrivită. Cred că majoritatea femeilor se tem să-l găsească pe The One sau pur și simplu nu știu ce își doresc cu adevărat de la un bărbat.”

Citește și: Trucul care te ajută să scapi de durerile de cap în doar câteva secunde. Lidia Fecioru: "Ne ajută foarte mult"

Cum arată bărbatul ”prea chipeș” pentru a merge la întâlniri

Psihologii spun că femeile preferă bărbații care sunt disponibili din punct de vedere emoțional, buni comunicatori și împărtășesc valori similare. ”A fi frumos nu este suficient.”, susțin multe dintre doamne.

John, care are o fiică de opt ani, nu știe unde greșește:„Dacă reușesc să obțin o primă întâlnire, o rog mereu pe doamnă să aleagă locul. Unele au ales locuri foarte scumpe de întâlnire.

Citește și: Această iluzie optică ascunde un test de inteligență! Reușești să îți dai seama în ce pahar e mai multă apă?

Odată am plătit 250 de lire sterline pentru o masă în doi. S-a întâmplat din nou la o altă primă întâlnire și m-am confruntat cu o notă de 300 de lire sterline. Am sugerat să o împărțim, dar femeia a plecat spunând că nu sunt potrivit. I-am explicat că am avut o întâlnire cu o săptămână înainte, care m-a costat 250 de lire sterline, dar nu-i păsa. Chiar dacă bifezi toate căsuțele, femeile tot vor da vina pe tine.”

John spune că a fost chiar acuzat că este prea arătos. „Am fost surprins când femeile cărora le trimiteam mesaje mi-au spus că nu pot arăta la fel de bine ca în fotografiile mele. Și am fost și mai șocat când m-au denunțat pentru că sunt un catfisg, chiar înainte de a mă întâlni.”, a declarat John Venner pentru The Sun.

Primele episoade din competiția culinară sunt disponibile în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi jurizările chefilor.