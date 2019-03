O „regină a frumuseții” a devenit șoferiță de camion! Motivul pentru care și-a schimbat viața radical

O „regină a frumuseții” a devenit șoferiță de camion, după ce a lucrat ca model. Fostul model și-a schimbat viața radical și susține că îi place să conducă.

Fostul model, Jola Wysocka, în vârstă de 27 de ani, din Polonia, s-a mutat în Canada alături de prietenul ei, Adam. În prezent, ea lucrează ca șofer de camion, alături de iubitul ei.

În 2008, Jola Wysocka a participat la concursul de frumusețe „Miss Varșovia”. Ea a început să lucreze ca model după ce a fost și ospătar în timpul studenției.

„După ce am lucrat puțin ca ospătar în Varșovia, mi-am dat demisia, pentru că m-a amuzat plata pentru munca mea. Am decis să plec în Olanda în timpul vacanței de vară, iar acolo am început să lucrez ca model. Am câștigat bine, timp de un an”, a povestit Jola Wysocka.

„Apoi, m-am mutat în Țările de Jos și am locuit acolo pentru aproximativ cinci ani. L-am întâlnit pe Adam și nu ne-am dorit să rămânem pe într-un loc. Am început să căutăm locuri de muncă în alte țări. Am fost în Finlanda, după care am plecat în Canada. Prietenii mi-au sugerat că un mod bun de a primi o viză permanentă este aceea de a mă angaja ca șoferiță de autobuz”, a mai spus ea.

Ea și iubitul ei s-au angajat la aceeași firmă, pentru a putea petrece timp împreună.

„Nu am vrut ca Adam să conducă singur, deoarece asta ar fi însemnat să fim departe unul de altul foarte mult timp. Așa că m-am angajat la aceeași companie”, a mai spus fostul model.

„Regina frumuseții” devenită șoferiță de camion a mai spus că îi place să conducă și că datorită activității ei a văzut deja o mare parte din Canada și SUA.