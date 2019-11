A fost ținut secret atâția ani! Moment rușinos în timpul funeraliilor prințesei Diana: „M-am gândit că voi fi spânzurat și sfârtecat”

Melodia, al cărui vers „Goodbye Norma Jean” (Adio Norma Jean) a fost înlocuit cu „Goodbye England's rose” (Adio Trandafir al Angliei), a devenit single-ul cel mai rapid vândut din Marea Britanie.

„A fost prima dată când am avut un teleprompter, un teleprompter jos pe partea stângă, pentru că m-am gândit dacă voi cânta 'Adio Norma Jean' o să fiu spânzurat şi sfârtecat”, a declarat marţi Elton John la Royal Academy of Music din Londra, cu ocazia publicării autobiografiei sale "Me: Elton John".