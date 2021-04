A intervievat un candidat pentru un job, iar la final a chemat speriat Poliția. Ce dezvăluiri înfiorătoare i-a făcut bărbatul

Când vine vorba de interviurile de angajare, candidații simt probabil o presiune mare, care este cauza multor erori. Dar există o diferență între o greșeală minoră și un comportament deplasat, iar cu asta sunt de acord majoritatea agenților de recrutare.

Acest subiect a creat o lungă dezbatere pe Reddit, acolo unde aceștia au împărtășit momente ciudate petrecute în timpul interviurilor de angajare. Poveștile au curs, dar cel mai mult a atras atenție o persoană care susținea că una dintre aceste experiențe s-a terminat cu un apel la Poliție.

”Am întrebat ce hobby-uri are și mi-a spus că are pasiunea de a colecta lucruri aleatorii pe care femeile ”drăguțe” le-au aruncat. Când s-a terminat interviul, am sunat la poliție și le-am dat CV-ul.”, a scris un agent de recrutare.

Ce alte întâmplări nefericite au mai avut recrutorii

Un altul a notat: ”Căutam pe cineva pentru postul de Senior Dev. Am vorbit la telefon și candidatul părea încrezător și competent, așa că l-am invitat la o discuție. Când a aterizat, nu m-a sunat pe mine, ci la recepție și a spus că nu poate conduce într-un oraș mare și are nevoie de o mașină pentru a o lua. A refuzat mașina închiriată de noi pentru ea. Mi-au făcut legătura și i-am spus să ia trenul.

Mi-a spus că e prea înfricoșător. Am rugat-o să meargă la stația de taxi și să ia unul. Ea voia să fie preluată de o limuzină și nimic altceva. Era fermă. Am pus-o în așteptare, am discutat cu șeful meu care mi-a spus să o trimit acasă că nu e potrivită dacă nu poate rezolva asta.

I-am mulțumit că și-a făcut timp să zboare, dar nici măcar VIP-urile nu primesc acest tratament. Ea a început să-mi spună că va lua un taxi. I-am zis să nu se deranjeze pentru că va fi doar risipă de timp.”

Dar poveștile nu s-au terminat aici căci un al treilea a mărturisit cum o domnișoară a acceptat un interviu de angajare doar pentru că acolo lucrau foștii ei iubiți, conform The Sun.

