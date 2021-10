A mers la o plimbare în parc, dar ce a descoperit acolo ar putea să o îmbogățească. Ce a găsit Noreen Wredberg pe jos

O femeie din California, Statele Unite ale Americii, pe nume Noreen Wredberg, a descoperit un diamant galben de 4.38 de carate în timpul unei plimbări în parc.

Originară din Granite Bay, California, Noreen a vizitat Parcul Național Hot Springs, din Arkansas, împreună cu soțul ei, Michael.

Cei doi au decis să viziteze și zona numită Craterul Diamantelor, unde femeia a găsit diamantul valoros, scrie NBC.

Noreen Wredberg a găsit un diamant de 4.38 de carate în timpul unei plimbări în parc

Noreen și Michael Wredberg au decis să viziteze și zona Craterului de diamante, din Murfreesboro, scrie CBS News.

După o plimbare de 40 de minute, Noreen a observat o piatră strălucitoare pe jos.

Citește și: O femeie a găsit în frigiderul bunicii mâncare veche de 50 de ani, congelată din anul 1972. Ce a descoperit ulterior

„Nu știam că e un diamant atunci, dar era curat și strălucea, așa că l-am ridicat,” le-a declarat Noreen paznicilor parcului, scrie CBS. „Nu credeam că o să găsim unul, mai ales unul atât de mare.”

După ce Noreen Wredberg a găsit diamantul, i l-a dat soțului ei. Acesta l-a dus la centrul de descoperiri al parcului. Caleb Howell, administratorul parcului, a analizat diamantul la microscop și a fost uimit de descoperire.

„Când am văzut prima dată diamantul sub microscop, m-am gândit, „Wow, ce formă și culoare frumoase”,” a declarat Howell. „Diamantul doamnei Wredberg are mai mult de 4 caracte și are mărimea unui jeleu, cu o formă de pară și o culoare de galben limonadă.”

Soții Wredberg s-au întors în California, între timp, și încă se decid ce să facă cu acest diamant. Noreen a declarat că ea și soțul ei au dus diamantul la un specialist, pentru a afla ce valoare are.

Citește și: Ce a descoperit un vânător de comori într-o casă scoasă la vânzare. Existau zvonuri că în locuință sunt ascunși bani

Noreen a numit piatra Diamantul lui Lucy. Acesta face parte din cele 258 de diamante găsite de vizitatorii parcului doar în anul 2021, potrivit autorităților locale.

Deși diamantul lui Noreen pare să fie foarte valoros, încă nu se știe ce preț ar putea obține, dacă femeia se hotărăște să îl scoată al licitație sau să îl vândă.

Nu e primul diamant extrem de valoros ce a fost descoperit în zonă. Peste 75.000 de diamante au fost găsite în parc, în zona Craterului Diamantelor, din 1906.

În anul 1990, o rezidentă din Arkansas, pe nume Shirley Strawn, a găsit un diamant alb de 3 carate, pe care l-a vândut cu 34.700 de dolari (echivalentul a 58.000 de dolari azi).

În 2015, o femeie din Colorado a găsit un diamant de 8.4 carate, numit Esperanza. Acum acesta are o valoare de 1 milion de dolari, potrivit Los Angeles Times.

Cel mai mare diamant descoperit vreodată în Statele Unite ale Americii, numit Unchiul Sam, a fost descoperit în crater în 1924. Acesta avea 40.2 carate și a fost vândut unui colecționar în anul 1971, pentru 150.000 de dolari (adică echivalentul a peste 1 milion de dolari azi).

Sezoanele 1, 2 și 3 din Asia Express sunt acum exclusiv pe AntenaPLAY. Vezi și episoadele full din noul sezon Asia Express