A mers să-și mărească buzele, însă experiența s-a transformat în coșmarul ei. Cum arată cu buzele ”duble”: ”Zici că sunt Grinch”

Briana și-a injectat buzele și s-a amuzat pe seama noului său look. După ce a făcut un TikTok, care a ajuns viral, a început să primească sute de comentarii.

Buzele ei, care aveau acum mărime dublă, i-a făcut pe internauți să găsească o asemănare cu faimosul Grinch.

Cum arată buzele Brianei și ce comentarii a primit

Briana a fost îngrozită după ce și-a mărit buzele deoarece acestea i se umflau din ce în ce mai mult.

În speranța că va obține un rezultat spectaculos, ea a mers să-și injecteze filler-ul, dar la scurt timp după procedură acestea au început să devină din ce în ce mai mari.

Tânăra de 22 de ani din Los Angeles a vorbit despre experiența sa pe contul ei de TikTok, unde oamenii au glumit că arată ca unul dintre cele mai îndrăgite personaje de Crăciun: Grinch.

”Guys, tocmai ce mi-am injectat buzele și sunt atât de umflate. Este un semn rău?!”, a întrebat ea și răspunsurile nu au întârziat să apară.

De când a fost postat, videoclipul a strâns aproape 29.000 de aprecieri și peste o mie de comentarii de la oameni care au fost îngrijorați și amuzați de rezultat.

O persoană a spus: „Nu cred că așa ar trebui să arate”. Alții, care au apelat la aceeași procedură, i-au spus Brianei că nu are de ce să vă faceți griji.

Un internaut a comentat: "Este normal. Toți cei care comentează nu au avut niciodată filler. Fiecare are o reacție diferit. Buzele mele au fost mai rău."

Altcineva a spus: "Buza mea superioară a fost atât de mică și a explodat exact așa în primele zile, dar se îmbunătățește. Jur!"

Briana a postat un videoclip pentru a-i asigura pe toți că buzele nu mai sunt umflate, ci arată din nou normal.

„Mi s-a mai întâmplat acest lucru înainte și am vorbit cu medicul meu. Mi-a spus că este în regulă și că nu am avut o reacție alergică sau altceva.”, a explicat ea, conform The Sun, unde puteți vedea și clipul.

