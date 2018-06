A trăit ȘOCUL vieții! Cum a aflat o femeie că SOȚUL EI era CĂSĂTORIT cu ALTCINEVA

Yve Gibney, o asistentă medicală, credea că avea o căsnicie de poveste până când a început să observe o schimbare în comportamentul soțului ei. Mai jos, veți putea citi cum femeia s-a transformat în detective și a făcut o descoperire care i-a schimbat total viața – soțul ei trăia o viață paralelă, din care ea nu făcea parte.

Ne-am cunoscut in Nigeria, în 1995 – a fost atracție la prima vedere. I-am dat numărul meu de telefon, dar, din cauza emoțiilor, am greșit o cifră, așa că nu am avut cum să luăm legătura unul cu celălalt. Destinul a intervenit și ne-am întâlnit câteva săptămâni mai târziu. De atunci, am fost nedespărțiți.

Trei luni mai târziu, eram căsătoriți. La scurt timp, s-a născut fiul nostru.

În 2011 a fost trimis în Oman, pentru serviciu. Atunci totul a început să se schimbe. Spunea mereu că munca este foarte stresantă, de aceea nu putea să vină foarte des acasă, sau când reușea să vină în vizită, stătea câteva zile, în loc de câteva săptămâni.

Nu suspectam nimic, dar relația noastră începea să fie afectată.

În decembrie 2012, mă pregăteam pentru întoarcerea lui acasă, să sărbătorim Crăciunul în familie. În ziua în care trebuia să ajungă, m-a sunat să îmi spună că nu vine acasă, că suferă de depresie și că se duce la un psiholog care l-a sfătuit să rămână în Oman.

Nu l-am mai văzut până în ianuarie. Pe toată durata vizitei, a refuzat categoric să discutăm despre depresie. Când am tot insistat, discuția transformându-se într-o ceartă în toată regula, a ieșit din casă. A fost ultima oară când l-am văzut.

Venise singur de la aeroport, așa că închiriase o mașină. Neștiind unde s-a dus, la telefon nu îmi răspundea, am sunat la compania de închirieri auto. Femeia cu care am vorbit m-a informat că adusese mașina înapoi. Ce a spus mai apoi m-a distrus:

„Îmi amintesc de domnul de la Crăciun, când a închiriat cel mai scump automobil din oferta noastră. L-am întrebat dacă a fost nemulțumit, de data asta optând pentru cel mai ieftin model... Stați puțin, vă pot ajuta. Am adresa furnizată de soțul dumneavoastră.”

Nu m-am gândit nici măcar o secundă că soțul meu ar fi bigam. Era doar îngrijorată pentru el, pentru starea lui de sănătate. Am sunat la numărul de telefon pe care îl primisem, fără răspuns.

Un an mai târziu, eram deja în toiul procesului de divorț. Nu știu de ce, dar am ridicat receptorul și am format din nou acel număr. Mi-a răspuns un bărbat. Am pretins că lucrez pentru compania de închirieri auto și l-am întrebat cum îl chemă și care este natura relației lui cu soțul meu.

„Este căsătorit cu sora mea.”

Atunci s-a făcut lumină în sufletul meu. Am mărturisit cum mă cheamă și cine sunt. A urmat un minut de liniște totală.