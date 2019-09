Caz uimitor! Abuzată sexual de la vârsta de patru ani de către tatăl său, femeia l-a dat în judecată folosind alte șase identități. A generat alte 2.500 de personalități pentru a face față durerii

Pentru a putea depune mărturie într-un proces împotriva tatălui, o femeie a vorbit din prisma a șase identități pe care și le-a creat pentru a putea trece mai ușor peste drama suferită încă din copilărie. Femeia a fost abuzată sexual de către tatăl ei de la vârsta de patru ani.

"Am intrat în instanță, m-am așezat, am depus jurământul și apoi, câteva ore mai târziu, m-am întors în corp și am ieșit afară", a spus Jeni Haynes.

Cel mai grav caz de abuz sexual din Australia

Încă de la vârsta de patru ani, Jeni a fost violată și torturată de către tatăl ei, Richard Haynes. Poliția australiană consideră că este unul dintre cele mai grave cazuri de abuz sexual din țară.

Pentru a putea face față durerii, mintea lui Jeni a folosit o tehnică incredibilă, a creat noi identități pentru a se putea detașa de durere. Însă, abuzul a avut un impact atât de puternic încât a generat peste 2.500 de personalități diferite pentru a putea supraviețui.

"El m-a auzit implorându-l să se oprească, m-a auzit plângând, a văzut durerea și teroarea pe care mi le producea, a văzut sângele și pagubele fizice pe care le-a provocat. A doua zi a ales să o facă din nou."

Este primul caz din Australia în care o victima cu tulburare de personalitate multiplă (MPD) diagnosticată sau cu o tulburare de identitate disociativă (DID) depune mărturie cu ajutorul celorlalte personalități și reusește să îl condamne pe agresor.

Femeia a renunțat la drepturile de anonimat, ca victima a unui abuz pentru a-l putea identifica pe tatăl ei.

Șase personalități au fost martore în procesul împotriva tatălui

"Bună ziua, eu sunt Symphony. Jeni a intrat într-o murătură, am să vă spun toate despre asta dacă nu vă deranjează" , este prima propoziție rostită de una dintre identitățile femeii.

Jeni s-a confruntat cu tatăl ei în luna martie, iar pentru a putea prezenta dovezi împotriva acestuia a folosit șase personalități, inclusiv una a unei fetițe de patru ani, Symphony.

"Abuzul tatălui meu a fost calculat și a fost planificat. A fost intenționat și s-a bucurat de el în fiecare minut" , a spus victima în instanță.

La 6 septembrie, Richard Haynes, acum în vârstă de 74 de ani, a fost condamnat la 45 de ani de închisoare de către un tribunal din Sydney.

"Viața mea interioară a fost invadată de tata. Nici măcar nu puteam să mă simt în siguranță în capul meu. Nu mai puteam examina ce mi se întâmplă și să trag propriile concluzii." , a declarat victima.

La vârsta de 49 de ani, Jeni are daune ireparabile la maxilar, intestine, anus și coccis. A fost nevoie de intervenții chirurgicale, inclusiv o operație de colostomie în anul 2011.

Jeni spune că MPD-ul ei i-a salvat viața și sufletul.

Symphony, cea mai afectată identitate

Prima personalitate pe care Jeni a dezvoltat-o ​​a fost Symphony, fetița de patru ani care, spune ea, există în propria realitate de timp.

"Ea a suferit în fiecare minut de abuzul tatei și când a abuzat de mine, fiica lui Jeni, el a abuzat de fapt pe Symphony" , a spus Jeni.

Pe măsură ce anii au trecut, Symphony a creat ea însăși alte personalități pentru a îndura abuzul. Fiecare dintre cele care ar fi sute și sute de personalități au avut un rol deosebit în conținerea unui element al abuzului.

Vocea lui Symphony este mai înaltă, tonul ei mai luminos, mai fetiș și mai fără suflare.

"Ce am făcut a fost să iau tot ce am crezut că este prețios pentru mine, tot ce este important și minunat și am ascuns-o de tati, astfel încât atunci când el a abuzat de mine să nu abuzeze de o ființă umană gânditoare", a spus Symphony.

Experții australieni se referă la starea lui Jeni ca tulburare de identitate disociativă și spun că este legată în mare măsură de experiențe de abuz extrem asupra unui copil.

„Tulburare de identitate disociativă este o strategie de supraviețuire” , a declarat un expert în traume din copilărie.

"Servește ca o strategie de copiere foarte sofisticată, care este considerată pe larg ca extremă. Dar trebuie să vă amintiți, este răspunsul la abuzuri extreme și traume prin care a trecut copilul."

Unele dintre identitățile care au ajutat-o pe Jeni să treacă peste abuz

Mușchi este un adolescent în stilul lui Billy Idol. El este înalt și poartă haine care îi arată brațele puternice. Este calm și protector.

Vulcanul este foarte înalt și puternic, îmbrăcat de sus până în picioare în piele neagră. Are părul blond albit.

Ricky are doar opt ani, dar poartă un costum gri vechi. Părul lui este scurt și roșu aprins.

Iuda este mic cu părul roșu. Poartă pantaloni de școală gri și un bluză verde viu. Întotdeauna pare că este pe cale să vorbească.

Linda sau Maggot este înaltă și zveltă, poartă o fustă din anii '50 cu aplicații de poodle roz. Părul ei este într-un coc elegant și are sprâncene conice.

Rick poartă ochelari uriași, același model pe care-l purta Richard Haynes

"Amintirile mele ca persoană cu MPD sunt astăzi la fel de verzi ca în ziua în care au fost formate. Amintirile noastre sunt înghețate la timp - dacă am nevoie de ele, merg pur și simplu să le iau."