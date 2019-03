Acesta este considerat un gest indecent?! Au fost arestați pentru o îmbrățișare! - Video

O înregistrare video cu cererea în căsătorie a fost postată pe mai multe rețele de socializare și a devenit, în scurt timp, virală. În imagini, cuplul poate fi văzut îmbrățișându-se, înconjurat de petale de trandafir aranjate în forma unei inimi.

Doar că gestul romantic a fost sancționat de autoritățile din Iran, care i-au arestat pe cei doi îndrăgostiți.

Jurnalistul Sobhan Hassanvand a repostat înregistrarea pe Twitter, spunând că cei doi tineri fuseseră arestați, din cauza „cererii în căsătorie ce încalcă obiceiurile islamice, fiind bazată pe cultura decadentă a Occidentului.”

Poliția a declarat că cei doi tineri au fost eliberați pe cauțiune, dar că sunt vinovați și nu este nevoie de nicio explicație în plus pentru motivul arestării lor.

📹 Man publicly proposes to woman at shopping mall in Arak, central #Iran

Both arrested for "marriage proposal in contradiction to islamic rituals... based on decadent Western culture," then released on bail pic.twitter.com/eKdlNX9Bte