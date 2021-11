Annie Lynn e rușinată de reacția vânzătorilor când merge să-și cumpere sutiene. Femeia poartă mărimea 85E

Într-un clip postat pe contul său de TikTok, femeia a dezvăluit că se enervează de fiecare dată când merge să-și cumpere sutiene.

”Ce mă enervează serios este că voi intra în magazin și voi spune: ”Bună, caut un 85E, care este de obicei greu de găsit. Și, de fiecare dată, doamna se uită la mine și spune ”asta nu este mărimea ta” și eu spun ”ba da, este”.

Annie a spus că acestea o forțează să încerce sutiene care nu i se potrivesc. ”Atunci mă pune să probez un sutien care nu este mărimea mea, de obicei un D (n.r. în UK mărimea 85F este 32DD) și îl voi încerca și ea va spune ”se pare că nu e încăpător”.”, a povestit Annie.

”Nu, la naiba, poate ar fi trebuit să mă asculți în legătură cu dimensiunea pe care am cerut-o prima dată.”, a mai adăugat femeia.

De ce cred vânzătorii că cere o mărime prea mare

Annie spune că își ascunde bine sânii, purtând hanorace largi și haine, ceea ce îi face să pară mai mici.

”Pentru că am sânii sub haine, parcă îi pot ascunde foarte bine. Acum, că am un decolteu mare, cred că arată destul de aproape de mărime", a spus ea.

Postarea a primit peste 18.000 de vizualizări, iar utilizatorii TikTok s-au grăbit să comenteze.

„Asta este atât de neprofesionist”, a comentat o persoană.

Un altul a spus: „Poate că acesta este adevăratul motiv pentru care 80% dintre femei poartă mărimea greșită a sutienului”.

„Este o prostie. Ar fi ca și cum aș fi vrut să-mi cumpăr un costum și aș spune mărimea 52 și ei spun „vrăjeală”, de parcă am un motiv să mint”, a comentat un al treilea.

