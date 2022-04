Are 51 ani, dar a devenit mamă pentru a șaptea oară. Ce a mărturisit femeia care e și bunică, în același timp

Femeia va deveni mamă pentru a șaptea oară, la vârsta de 51 ani. Alte femei la vârsta ei intră la menopauză, dar se pare că ea a reușit să devină mamă. Kimberly Chasteen, în vârstă de 51 ani, este una dintre acele femei care a reușit să rămână însărcinată la o vârtă înaintată.

Kimberly a deveit mamă pentru prima dată la vârsta de 16 ani, în 1987. Prima născută a fot Jessica, în vârstă de 35 ani, în prezent.

De atunci, ea a mai născut alți șase copii. Kimberly e mama lui Kayla, în vârstă de 33 ani, Richard, în vârstă de 31 ani, Blake, în vârstă de 20 ani, Briar, în vârstă de 19 ani și Balin, în vârstă de 17 ani.

Kimberly și fiica ei au fost însărcinate în același timp

Femeia în vârstă de 51 ani are cinci nepoți, dar acest lucru nu a oprit-o din a-și dori în contiuare să devină mamă. Pentru a rămâne însărcinată la vârsta de 51 ani, Kimberly a apelat la o donatoare de ovule. Astfel, a reușit să rămână gravidă cu Tyrique Chasteen, al șaptlea copil al familiei, care va fi mai mic decât nepoții săi, adică decât copiii fraților săi mai mari.

Kimberly a apelat la o intervenție de legare a trompelor uterine, dar a decis să mai vrea un copil după ce l-a cunoscut pe noul ei iubit, în urmă cu doar trei ani. Astfel, femeia a apelat la o nouă intervenție de inversare a operației inițiale.

Medicii au avertizat-o pe Kimberly că i-ar fi dificil să rămână din nou însărcinată după ce îi fuseseră legate trompele uterine, dar se pare că femeia a avut parte de o mare surpriză. Deși a primti multe critici de la cei din jur și foarte puțină lume a sprijinit-o în luarea acestei decizii dificile, dar atât de importante pentru ea, Kimberly a hotărât să continue cu procedura de fertilizare in vitro și a reușit să rămână însărcinată.

Cei care i-au citit povestea online sau care i-au văzut video-urile pe TikTok cred că ea este iresponsabilă pentru că a mai dat naștere unui copil la o vârstă atât de înaintată. Mulți dintre utilizatori au scris că ea va muri înainte ca cei mic să ajungă să împlinească 25 ani, potrivit The Sun.

Ce a spus fiica cea mare a lui Kimberly despre sarcina mamei ei

Kayla, fiica lui Kimberly, a avut și ea un cuvânt de spus în toată această situație:

“Când ne-a dat această veste, că ea vrea să încerce din nou însărcinată, nu prea am sprijinit-o la început. De câteva ori, în timpul tratamentului ei pentru fertilizare in vitro, ea a crezut că e însărcinată pentru că avea unele simptome. Nu am crezut-o până nu am văzut testul de sarcină pozitiv. Am rămas șocată”, a declarat Kimberly pentru The Mirror.

Din fericire pentru Kimberly, sarcina ei a decurs perfect normal și a dus sarcina până în săptămâna 32.

“A fost foarte emoționant să fiu însărcinată în același timp cu fiica mea. Ne-am sprijinit reciproc. Amândouă am născut băieți și asta a fost și mai bine”, spune Kimberly.

Femeia în vârstă de 51 ani le sfătuiește pe celelalte femei de vârsta ei care încearcă să rămână însărcinate să se documenteze foarte bine înainte și să fie la curent cu ce riscuri își asumă.

