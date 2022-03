O femeie și-a dat afară din casă sora însărcinată. Când a zis care e motivul, mulți i-au dat dreptate: „Nu pot ierta așa ceva”

Se spune că o soră te ajută indiferent de situație și îți este alături la bine și la greu. Totuși, o femeie a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit care este motivul pentru care a ales într-o zi s-o dea afară din casă pe sora ei însărcinată, deși acceptase s-o găzduiască.

O tânără a dezvăluit de ce și-a dat afară din casă sora însărcinată, iat motivul este de-a dreptul incredibil

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie care a les să își păstreze anonimatul. Aceasta și-a deschis inima și, prin intermediul unui mesaj publicat pe celebra platformă Reddit, a povestit ce anume a făcut-o într-o zi să decidă s-o dea afară din casă pe sora ei, deși aceasta era însărcinată și nu avea un loc unde să stea.

Chiar dacă inițial mulți au fost tentați s-o judece pentru gestul său, când au flat detaliile numeroși internauți au privit totul cu alți ochi și i-au dat dreptate.

„Era anul trecut atunci când sora mea în vârstă de 28 de ani a fost dată afară din casă de către iubitul ei. Nu am stat pe gânduri, ci i-am zis să vină și să stea la mine. Nu avem cea mai bună relație din lume, dar ea nu avea atunci un loc de muncă și eram singura ei rudă din țară. Surpriză, surpriză! Cam peste două luni a aflat că este însărcinată! Nu a durat mult și a început să se plângă de câinele meu din rasa husky, în vârstă de doi ani, care este cel mai dulce animal din lume. Tot îmi spunea că acest câine o să-I facă rău copilului și că nu și-ar crește copilul cu un animal sălbatic în preajmă. I-am spus atunci că e casa mea și că, dacă nu se simte confortabil, poate să plece, fiindcă eu nu voi renunța la câine, indiferent de situație. A tot continuat să se plângă, dar eu nu m-am răzgândit. Eram într-o zi la muncă atunci când s-a urcat în mașină cu tot cu câine, a condus până la capătul celălalt al orașului, l-a legat de o balustradă și l-a lăsat acolo. Atunci când am venit acasă, câinele nu era nicăieri. Sora mi-a zis că nu știe unde e câinele. Am început să ne certăm, fiindcă nu am crezut-o pe cuvânt. Am întrebat vecinii și aceștia mi-au zis că au văzut-o pe sora mea cum a plecat cu câinele în mașină.

Mi-a folosit contul de car sharing, fiindcă nu are vreun ban. Atunci am descoperit unde mersese. Am plecat acolo și am căutat câinele timp de mai multe ore. Mi-am găsit patrupedul la un restaurant, proprietarul îl luase în grijă. Mi-a povestit că a văzut cum o femeie îl abandonase pe animal acolo. I-am explciat că sunt stăpâna, i-am dat 500 de lire sterline drepet răsplată și mi-am luat câinele acasă. Atunci când am ajuns, am dat-o afară pe sora mea, deși era însărcinată. I-am dat bani să-I ajungă pentru o săptămână de hotel și am gonit-o.

A făcut un imens scandal, dar nu am putut trece peste ce a făcut. Mi-a sunat apoi toată familia și toți prietenii ca să mă jignească pentru faptul că am ales câinele în detrimental ei și că îl iubesc pe el mai mult decât pe acel copil nenăscut. Cred totuși că ce a făcut sora mea nu se poate ierta”, a povestit tânăra pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Când au aflat toate aceste detalii, mulți au dat dreptate femeii care a recurs la un asemenea gest.

