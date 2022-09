Are 92 de ani, dar nimeni nu o crede pentru că arată mult mai tânără. Internauții vor să afle care e secretul femeii cu 18 nepoți

O bătrână din Spania a devenit celebră pe internet după ce și-a făcut cont de TikTok. Femeie are 92 de ani, opt copii, dar cu siguranță nu își arată vârsta. Imaginile cu ea au ajuns virale și acum internauții vor să afle care este secretul longevității, dar și al siluetei sale.

Joan Woodhouse are 92 de ani, opt copii și a supraviețuit celui de-al Doilea Război Mondial. Cum arată bătrâna în costum de baie

Imaginile cu Joan Woodhouse s-au viralizat după ce nepoata ei i-a făcut cont pe rețelele de socializare, unde femeia vorbește despre viața sa și își ține la curent urmăritorii.

După ce a dezvăluit că are 92 de ani, internauților nu le-a venit să creadă și au copleșit-o cu întrebării legate de rutina ei zilnică și în special, ce produse de înfrumusețare folosește, potrivit The Sun.

„Bunico, nimeni nu crede că ai 92 de ani. Poți să ne spui puțin despre tine?", a fost una dintre întrebările primite în timpul unuei sesiuni de Întrebări și Răspunsuri de pe platforma socială.

Astfel, bunica Joan a început să dezvăluit mai multe detalii despre viața ei, inclusiv faptul că s-a născut pe 6 septembrie 1930 și că avea doar opt ani când a început cel de-al Doilea Război Mondial,

„Arăți atât de bine pentru vârsta ta și toată lumea vrea să știe ce rutină de îngrijire a pielii folosești”, se aude la un moment dat, spunând, nepoata ei.

„Ei bine, după război, când aveam vreo 16 ani, tocmai ieșise crema Nivea”, și-a amintit Joan. „Și prietena mea a venit acasă și a spus: „Această cremă tocmai a ieșit, Joan. Încearcă-o, este genială. Așa că am folosit crema acesta ani la rândul”.

Însă, la acel moment, nu se aștepta la ce a urmat. La scurt timp, bătrâna a dezvăluit că celebrul brand de cosmetice i-a propus o colaborare.

„Arăt cum arăt pentru că nu am luat niciodată viața prea în serios. Am 8 copii și 18 nepoți, am și strănepoți”, a mai dezvăluit bătrâna plină de viață.

Bunica Joan este foarte activă acum pe TikTok și îi face mare plăcere să își țină urmăritorii la curent cu detașii din viața ei privată.

Tot în urma unei întrebări venit din partea unui admirator, aceasta dezvăluit că are 8 copii cu vârste cuprinse între 72 de ani și 58 de ani.

Mai mult, în urmă cu doar câteva zile, Bunica Joan le-a făcut cunoștință și cu noul ei iubit, David alături de care tocmai a plecat în vacanță.

„Faceți cunoștință cu Dave. Suntem împreună de 8 luni”, a dezvăluit ea.

