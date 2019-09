Imposibil! Așa arată Elena, femeia care a fost concediată pentru că era prea grasă! - Foto

Elena era dansatoare într-un hotel de lux din Maroc. Într-o bună zi, a fost luată la o parte de manager și sfătuită să „dea jos câteva kilograme” pentru că era „prea grasă” pentru a lucra acolo. Câteva zile mai târziu, a fost informată că fusese concediată. Cum arată, de fapt, femeia.

În vârstă de 23 de ani, Elena Smith era dansatoare într-un hotel de lux din Maroc. Tânăra a fost luată prin surprindere în momentul în care managerul hotelului i-a transmis că este cazul „să slăbească câteva kilograme”, dacă vrea să își păstreze locul de muncă.

N-a apucat să se apuce de dietă. Câteva zile mai târziu, a aflat că fusese concediată „pentru că era prea grasă”. Elena vrea ca povestea ei să tragă un semnal de alarmă în ceea ce privește standardele imposibile de frumusețe la care femeile sunt obligate să se supună.

„Managerul meu mi-a spus că şefii de la hotel s-au plâns că sunt prea grasă şi că au de gând să mă concedieze din această cauză. Am fost şocată. De când am ajuns în Marrakesh am slăbit oricum din cauza antrenamentului, aşa că m-a luat prin surprindere când mi s-a spus asta. Le-am explicat că merg zilnic la sală şi că mănânc sănătos, că nu pot face mai mult de atât. Dar ei mi-au zis să găsesc o soluţie. Apoi mi s-a dat ultimul salariu. Mi s-a spus că şefii nu mă mai vor, pentru că sunt prea grasă”, a povestit Elena.

Șefii ei știau foarte bine cum arăta tânăra. Înainte să obțină job-ul, tânără le trimisese mai mut fotografii și înregistrări video cu ea. A fost angajată în luna iunie, cu un contract valabil până în 2020. După doar o lună, a fost concediată.

„Nici nu mi-au plătit zborul spre casă, chiar dacă în contract era stipulat acest aspect”, a adăugat tânăra.