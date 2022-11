Au închiriat un apartament și ce au descoperit acolo le-a făcut să împacheteze rapid și să plece: „Ne simțim abuzate”

Júlia Stoppa și Ana Lúcia au aflat după o săptămână în care au locuit în respectivul apartament că în dulap se afla o cameră de filmat, îndreptată direct spre patul în care au dormit cele două femei, de profesie tattoo artists.

Conform correiobrabraziliense.com.br, cazul a fost distribuit de cele două femei pe Instagram, după ce au mers la poliție.

Júlia Stoppa arată momentul în care soția ei, Ana Lúcia Guimarães, nu are încredere în lumina bizară a unei uși instalate în dulapul încastrat în camera casei. Lucru care le-a făcut pe cele două să investigheze.

„Am făcut o fotografie cu blițul telefonului meu mobil și a apărut o linie strălucitoare care semăna cu o cameră de filmat”, a spus Julia despre începutul investigației.

Acestea au deșurubat rama care acoperea puțin aparatul foto și au făcut marea descoperire care le-a uluit. Cele două femei au filmat momentul în care au făcut descoperirea și au postat videoclipul pe Instagram: „Uită-te aici! O cameră de înregistrare. Încotro era îndreptată? Spre patul dublu”, spune una dintre femei.

„Toate abuzurile trebuie expuse, astfel încât oamenii să fie atenți. Am văzut că toți cei care au văzut videoclipul urmau să verifice Airbnb și să caute o cameră. Acest lucru vă va oferi oportunitatea de a scăpa de un abuz imens cum am suferit noi. Pentru că am petrecut o săptămână expuse și abuzate, așa ne-am simțit”, se plânge Ana.

Cele două au făcut o plângere către platforma de unde au închiriat apartamentul și au fost despăgubite pentru trauma pe care au suferit-o locuind în acel apartament timp de o săptămână.

