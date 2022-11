Descoperirea pe care a făcut-o o tânără cu puțin timp înainte de căsătorie. Secretul rușinos care a ieșit la iveală despre bărbat

Deși ea a fost încurajată de mai multe persoane să reunțe la logodnă fiindcă ceva nu părea să aibă sens cu privire la bărbat, femeia a continuat demersurile de căsătorie.

Ce a aflat o femeie despre logodnicul ei, cu puțin timp înainte de căsătorie. Cum a reacționat

Femeia în vârstă de 29 de ani a fost convinsă de bărbat că nu este o diferență mare de vârstă între ei și că nu ar trebui să aibă reticențe cu privire la căsătorie. Însă totul s-a năruit în fața ei când a aflat că logodnicul ei nu avea 35 de ani, așa cum o convinsese el, ci 47 de ani.

Totul s-a aflat la o clinică medicală, unde aceștia au mers să-și facă analizele de dinaintea căsătoriei. „Întotdeauna am simțit că arăta mai bătrân pentru vârsta lui „falsă”, dar nu puteam pune mâna pe nicio dovadă. Eram atât de sceptică în privința lui pentru că nu m-a lăsat niciodată să-i văd documentele personale.”, spune femeia, potrivit mirror.co.uk.

Nu a trecut mult timp din momentul în care ei au început să se întâlnească, când el a început să pună „presiune” asupra relației lor, dorind să o ducă la nivelul următor.

„Se grăbea atât de mult să se căsătorească cu mine, dar am continuat să-i refuz propunerile pentru că încă nu eram atât de sigură că vreau să fac asta”, a adăugat ea.

„Mi-a făcut cunoștință cu familia lui și a continuat să facă presiuni asupra mea să accept propunerea lui, ca să putem întemeia o familie cât mai curând posibil.

„Presiunea din partea lui și a familiei sale a continuat să crească până când am acceptat în sfârșit propunerea lui în 2022”.

La scurt timp după logodna lor, cuplul și-a rezervat o programare la spital pentru o examinare premaritală - și atunci ea a aflat în sfârșit adevărul despre vârsta lui.

Ea a spus: „Amândurora ni s-a dat câte un formular pentru a ne completa informațiile personale. Stăteam lângă el, completând formularul, când s-a apropiat de omul responsabil și i-a cerut să-l completeze, susținând că nu vede bine și că are nevoie de ochelari de citit.

Am fost surprinsă pentru că nu am știut niciodată că el avea probleme cu vederea. Bărbatul i-a cerut data nașterii și l-am auzit spunând 1976, ceea ce înseamnă că are 47 de ani în loc de cei 35 pe care mi-a spus odată. Înțeleg de ce de fiecare dată când l-am întrebat despre ziua lui, de obicei spunea că a uitat și că urma să verifice și să revină la mine. Acest bărbat mi-a arătat atât de multă dragoste din ziua în care l-am cunoscut, dar chiar acum simt că s-a prefăcut asta pentru a mă face să mă căsătoresc cu el și să încep să fac copii. Mă simt atât de rănită. Vreau să mă despart de el.", a concins femeia.

