Dacă sărbătorile Pascale ortodoxe și cele catolice își schimbă data în fiecare an, credincioșii din lumea întreagă sărbătoresc Crăciunul la aceeași dată. Acest lucru nu mai este valabil pentru cetățenii unei țări.

Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători religioase. Celebrarea nașterii Domnului are loc în lumea întreagă și reprezintă un moment de fericire și tihnă în familie.

Această sărbătoare are o dată fixă, pe 25 decembrie. An de an, oamenii se pregătesc din timp pentru momentele speciale cu ocazia nașterii Mântuitorului.

În România există anumite tradiții și obiceiuri care încep cu câteva zile înainte de 25 decembrie și care prevestesc nașterea lui Iisus.

Citește și: Ritual cu vechime în Dunărea de Jos. Arhiepiscopul Dunării de Jos spală și sărută picioarele a 12 copii. Ce semnifică gestul

Articolul continuă după reclamă

Au mutat Crăciunul pe 1 octombrie. În ce țară s-a luat această decizie și care au fost motivele din spatele ei

În ciuda tradiției, autoritățile din Venezuela au hotărât mutarea Crăciunului pe data de 1 octombrie. Modificarea a stârnit o sumedenie de reacții nu doar în țara respectivă, ci în întreaga lume.

Entuziasmul unora întâlnește scepticismul și surprinderea altora. Autoritățile au motivat rapid decizia modificării datei Crăciunului și au mai calmat din spiritele care începeau să se aprindă.

Citește și: Când trebuie să despodobești bradul dacă nu vrei să ai ghinion tot anul, potrivit tradiției celor 12 zile de sărbătoare

Conform unei surse, schimbarea a fost implementată prin decret prezidențial și are ca motivație o perioadă festivă mai lungă. Astfel, oamenii se pot bucura mai mult de spiritul sărbătorii.

Autoritățile au avut în minte siguranța și unitatea națională, astfel că au mutat Crăciunul mai devreme, dorind să-și țină cetățenii fericiți timp îndelungat.

Citește și: Motivul pentru care ne simțim mai obosiți de Sărbători, deși dormim mai multe ore. Explicația specialiștilor

Decizia a fost întâmpinată atât cu entuziasm și speranță, cât și cu scepticism, fiind voci care susțin modul tradițional de celebrare a nașterii Domnului.

Citește și: Iluzie optică virală! Privește atent imaginea și descoperă unde se află Moș Crăciun, de fapt. Doar cei isteți îl găsesc

În acest mod, autoritățile au considerat că oferă o oportunitate cetățenilor de a e bucura mai mult de spiritul festiv, de colinde, mese în familie și cadouri.

Bineînțeles, s-a pus și problema venirii lui Moș Crăciun mult mai devreme. Însă acest lucru rămâne la latitudinea fiecărei familii.

Multe voci însă susțin că în spatele acestei modificări nu se află decât dorința de a redirecționa atenția publicului de la tensiunile politice din țară.

Citește și: Când se poate spăla în perioada sărbătorilor. În ce zile nu este păcat să speli între Crăciun și Revelion

Alte locuri în care se sărbătorește în mod atipic Crăciunul

Australia este și ea pe lista țărilor în care cetățenii au parte de un Crăciun atipic. Fiind situată pe emisfera Sudică, în Australia este vară în luna decembrie. Astfel că, cetățenii au cu totul alte obiceiuri față de întreaga lume.

Citește și: Un tată i-a făcut cadou de Crăciun fiicei sale o banană. Reacția micuței i-a lăsat mască chiar și pe părinți | VIDEO

Tradițiile lor sunt în concordanță cu temperaturile ridicate din timpul verii. Astfel că, își petrec sărbătorile de Crăciun la plajă, mâncând fructe, salate proaspete și jucând crichet.