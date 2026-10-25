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Au stat 10 nopți într-un Airbnb, iar după plecare au primit un mesaj tulburător de la gazde. Ce au aflat despre dormitor

O tânără a făcut mărturisiri halucinante în mediul online! Aceasta a povestit cu ce surpriză neplăcută a dat piept după ce a fost cazată, alături de alte persoane, într-un Airbnb, timp de zece zile. Iată despre ce este vorba!

Autor: Elena Boruz
Publicat: Duminica, 25 Octombrie 2026, 11:55 | Actualizat Duminica, 25 Octombrie 2026, 11:56
Au stat 10 nopți într-un Airbnb, iar după plecare au primit un mesaj tulburător de la gazde | Instagram
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O vacanță petrecută într-o locuință închiriată prin Airbnb s-a încheiat într-un mod neașteptat pentru niște turiști.

După zece nopți de cazare, aceștia au primit un videoclip animat prin care gazdele le-au cerut să achite 700 de dolari pentru presupuse încălcări ale regulilor case.

De ce li s-au cerut 700 de dolari după plecarea din Airbnb

Potrivit relatării tinerei, experiența celor zece nopți de cazare nu s-a încheiat odată cu plecarea din locuință. Ulterior, aceasta au primit un mesaj video în care un personaj animat, asemănător celor din desenele pentru copii, le transmitea că au de achitat 700 de dolari.

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Motivul invocat a fost nerespectarea regulilor proprietății. Gazdele le-au reproșat turiștilor că au chemat alte persoane în locuință și că au mutat canapeaua cu trei picioare spre stânga, adică aproximativ 91 de centimetri.

În mesaj, comportamentul lor ar fi fost prezentat drept o dovadă de lipsă de respect față de proprietate. Foștii oaspeți au fost deranjați de solicitarea financiară și de felul în care li s-au comunicat reproșurile, mai ales fiindcă au aflat astfel că existau camere de supraveghere în dormitor.

Care a fost mesajul gazdelor

În locul unei comunicări obișnuite, gazdele au ales să transmită solicitarea printr-un videoclip în care apărea un personaj animat, cu o înfățișare prietenoasă, asemănătoare celor din desenele pentru copii.

Acesta le-a explicat turiștilor că trebuie să plătească suma cerută pentru presupusele abateri, ba chiar i-a dojenit.

Aspectul care a atras cu adevărat atenția în jurul acestui caz a fost întrebarea dacă în dormitor exista o cameră de supraveghere. Subiectul a alimentat îngrijorările privind intimitatea persoanelor care aleg să se cazeze în locuințe închiriate pe termen scurt, iar oamenii au reacționat rapid în mediul online.

Colaj cazare
Mesajul gazdelor
Mesajul tinerei

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