Pe 9 septembrie, Comisia Europeană urmează să prezinte propunerea privind locuințele accesibile, care include cadrul pentru noi restricții asupra închirierilor turistice pe termen scurt, de tip Airbnb.

9 septembrie, zi importantă pentru Airbnb. Ce noi reguli pregătește UE pentru apartamentele închiriate turiștilor | Shutterstok

Sunt vizate, în special, orașele cu presiune mare pe piața locuințelor, precum Paris, Barcelona sau Veneția. Propunerea ar urma să ofere autorităților mai mult spațiu pentru limitarea numărului unor astfel de închirieri.

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Comisia Europeană pregătește măsuri severe împotriva locuințelor de tip Airbnb

Uniunea Europeană se pregătește să adopte măsuri drastice în privința închirierilor pe termen scurt, în încercarea de a reduce prețurile locuințelor în cele mai populare destinații de pe contiment, potrivit mediafax.ro.

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Bruxelles-ul vrea să ofere autorităților locale instrumentele necesare pentru a limita activitatea platformelor de închirieri pe termen scurt, precum Airbnb.

Astăzi, urmează să fie aprobată Legea privind locuințele accesibiile a Comisiei Europene. Inițiativa va stabili dacă o zonă se confruntă cu o criză a locuințelor, iar autoritățile naționale, regionale și locale vor primi sprijin juridic pentru a aplica măsuri specifice menite să atenueze deficitul de locuințe, potrivit politico.eu, citat de sursa menționată mai sus.

„Închirierile pe termen scurt nu sunt cauza crizei locuințelor din Europa. Dar este foarte clar că, în unele părți ale Europei, în special în unele dintre cele mai mari orașe ale noastre, acestea agravaează problema”, a precizat comisarul pentru energie și locuințe, Dan Jorgensen, pentru politico.eu.

Închirierile pe termen scurt înregisatate repreziintă oficial doar aproximativ 1,2% din stocul total de locuințe al Uniunii, dar pot ajunge până la 20% din locuințele din destinațiile turistice populare.

Potrivit firmei de consultanță AirDNA, anul trecut existau aproximativ 60.000 de anunțuri active de închiriere pe termen scurt în Paris, în timp ce anunțurile de închiriere pe termen scurt reprezentau aproape 40% din stocul de locuințe disponibile pentru închiriere în centrul orașului Porto și până la 56% din stocul de locuințe disponibile pentru închiriere pe termen lung în unele cartiere din Madrid.

„Atunci când mii de locuințe sunt retrase de pe piața imobiliară într-un oraș deja supus unor presiuni, nu putem pretinde că acest lucru nu are niciun efect asupra accesibilității și disponibilității locuințelor”, a adăugat Dan Jorgensen, potrivit surselor citate.

Multe orașe europene încearcă deja să abordeze problema

Barcelona intenționează să elimine treptat cele aproximativ 10.000 de apartamente turistice autorizate până în 2028, iar Amsterdam, Florența și Paris au introdus sisteme de autorizare, plafoane de chirie sau limite privind noile închirieri pe termen scurt.

Unele măsuri au fost contestate în instanță. Proprietarii de locuințe și operatorii din turism au dat în judecată orașul Florența din cauza restricțiilor impuse.

Jorgensen a afirmat că noua legislație „va oferi autorităților locale care doresc să ia măsuri posibilitatea de a face acest lucru într-un mod eficient și care să nu le expună la riscuri de litigii”. Legea privind locuințele accesibile vine la aproape un an după ce președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a descris criza locuințelor din UE drept o „criză socială” și s-a angajat să ia măsuri, potrivit mediafax.ro.

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