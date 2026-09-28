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O româncă a avut parte de o surpriză neplăcută la cazarea din Japonia. Ce a găsit în Airbnb-ul pentru care plătise

O româncă care a mers în vacanță în Japonia a avut parte de o surpriză de proporții atunci când a ajuns la cazarea care nu a fost deloc ieftină.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 28 Septembrie 2026, 14:01 | Actualizat Luni, 28 Septembrie 2026, 14:31
O româncă a avut parte de o surpriză neplăcută la cazarea din Japonia. Ce a găsit în Airbnb-ul pentru care plătise | Captură Instagram
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Cazarea pe care tânăra o rezervase prin Airbnb, deși nu era ieftină, nu arăta deloc ca în fotografiile din anunț. Românca a povestit toată experiența prin intermediul unui clip postat pe contul personal de Instagram.

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Ce a găsit românca în Airbnb-ul pentru care plătise: „Nu dăduse nimeni vreodată”

Românca a ajuns în Nikko pentru două nopți și a mers direct la cazarea rezervată. Deși prețul nu a fost deloc mic, realitatea de la fața locului a lăsat-o fără cuvinte. Din imaginile postate se poate observa că locul nu mai fusese curățat de multă vreme.

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„Dacă ai senzația că Japonia este o țară foarte civilizată și nu ai cum să îți iei țepe aici, ei bine asta credeam și eu până astăzi, dar țepele sunt o experiență universală. Astăzi am plecat din Tokyo în Nikko pentru două nopți și, când am ajuns la Airbnb-ul pe care îl luasem, deși nu era deloc un Airbnb ieftin, era nespălat. Nu dăduse nimeni vreodată cu mopul pe la colțurile astea. Frigiderul avea urme de la sticle, așternuturile erau îngălbenite și pe robineți ți se lipea mâna dacă dădeai să deschizi apa”, a povestit românca pe Instagram.

Diferența dintre fotografiile din anunț și ce a găsit la fața locului a fost, potrivit tinerei, considerabilă. Situația a devenit și mai neplăcută după ce proprietarul nu i-a mai răspuns la mesaje. După ce a contactat platforma Airbnb, românca a reușit să își primească banii înapoi.

„Bineînțeles că pe pozele de pe Airbnb părea totul super frumos și curat, dar în realitate nu cred că tu, ca proprietar de apartament, poți da Airbnb-ul în starea asta și să speri că merge și așa. Proprietarul nu a mai răspuns la mesaje, dar Airbnb-ul a returnat banii după ce a văzut pozele și, practic, rămăsesem fără cazare într-un oraș micuț, într-o perioadă destul de aglomerată, dar, înainte de a căuta soluția, am mers la masă”, a continuat ea.

Surprizele neplăcute nu s-au oprit aici pentru româncă

Înainte să caute o altă cazare, românca a decis să ia masa la un restaurant foarte frumos, care avea yuba, un preparat specific zonei. Deși își dorea de ceva timp să-l încerce, având mari așteptări din partea preparatului, experiența culinară nu a fost deloc cea pe care și-o imagina.

„Am ales un restaurant foarte frumos care avea doar yuba, un preparat specific zonei. Este vegan, e ca un fel de tofu, eu chiar voiam să îl încerc și aveam așteptări foarte mari și arăta foarte bine, dar, din păcate, cred că este una dintre cele mai rele mâncăruri pe care le-am testat în Japonia. Nu are niciun gust și, mai mult de atât, are textură de pungă. (...) Lumea mânca și părea că se bucură de mâncare și restaurantul era foarte frumos, dar mi s-a părut o experiență foarte amuzantă. (...) Și am luat și o matcha care era atât de amară încât nu am putut să o beau”, a mai povestit românca pe Instagram.

După masa care nu s-a ridicat nici ea la măsura așteptărilor, tânăra a pornit în căutarea unei noi cazări. În cele din urmă, a găsit o cameră liberă la un hotel, care s-a dovedit a fi cel mai bun lucru care i s-a întâmplat în această vacanță.

„Așadar, cu stomacul încă gol am plecat la căutat de cazări și întotdeauna am senzația că atunci când ceva neplăcut sau rău se întâmplă, de fapt, este o redirecționare. Întotdeauna vine ceva mult mai bun după, trebuie doar să ai răbdare și încredere. În cazul acesta, întâmplător, am găsit un hotel care avea o cameră liberă, avea și un preț bun și era de o mie de ori mai frumos decât Airbnb-ul la care mă așteptam. De fapt, cred că a fost cea mai frumoasă cazare din Japonia la care am stat. Era tradițional, avea tatami pe jos și avea această baie cu cadă la care puteai deschide complet geamul, iar în spatele casei era direct râul și pădurea. (...) Priveliștea este foarte frumoasă și toată noaptea este complet liniște și se aude râul. Cea mai frumoasă cazare din Japonia! Mă bucur atât de mult că am dat peste Airbnb-ul acela murdar pentru a ajunge aici”, a încheiat ea.

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