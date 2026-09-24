În Munții Pădurea Craiului, la aproximativ 700 de metri altitudine, o casă construită în jurul anului 1980 a primit o nouă viață după ce a ajuns în mâinile lui Raul Sînza. Fost campion național la ciclism, tânărul a cumpărat proprietatea în 2023 și a început să o renoveze aproape de la zero, cu gândul inițial de a o transforma într-un Airbnb.

A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea. Cum arată acum refugiul fostului campion român | captura instagram/facebook

După doi ani și jumătate petrecuți în acest loc, planul s-a schimbat însă. Casa pe care voia să o pregătească pentru turiști a devenit, între timp, și refugiul lui.

La 27 de ani, Raul spune că legătura cu natura nu este una recentă. A copilărit la țară, în apropierea pădurilor de lângă casa bunicilor, iar timpul petrecut în aer liber a rămas o constantă în viața lui.

A cumpărat o casă veche din munți și a investit 100.000 de euro în ea

„Eram genul de copil care pleca dimineața de acasă și se întorcea seara, doar ca să mănânce și să doarmă”, povestește el.

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Înainte să se apuce de renovat casa din Pădurea Craiului, Raul a avut o carieră în sportul de performanță. A practicat ciclismul la nivel internațional, a concurat în 22 de țări și spune că a strâns aproximativ 200 de medalii, devenind campion al României în mai mulți ani consecutivi, arată www.ebihoreanul.ro.

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Ulterior, a ales o altă direcție profesională și a devenit pompier, meserie pe care o practică și în prezent.

Dorința de a avea o casă la țară a venit din nevoia de a fi mai aproape de natură și de a avea parte de peisaje pe care orașul nu i le putea oferi.

Zona nu îi era străină. O cunoscuse în perioada în care făcea ciclism, iar în 2023 a găsit pe o platformă un anunț pentru casa care avea să-i schimbe planurile.

A sunat pentru mai multe informații, a cerut să vadă proprietatea și a ajuns acolo chiar a doua zi. I-a plăcut suficient de mult încât a dat avansul pe loc.

Casa construită în jurul anului 1980, renovată aproape de la zero

Locuința fusese construită în jurul anului 1980 și fusese locuită timp de decenii chiar de oamenii care o ridicaseră. După moartea acestora, proprietatea a ajuns la localnici care au avut grijă de ei în ultima parte a vieții.

Raul a început renovarea în toamna lui 2023 și a făcut cea mai mare parte a lucrărilor singur. Pentru instalația electrică a apelat la un electrician, iar pentru instalația sanitară a avut nevoie de ajutor la montarea și legarea țevilor. Un coleg l-a sprijinit și la partea de tencuială.

Casa are aproximativ 120 de metri pătrați construiți și cuprinde două dormitoare, un living, o baie, o bucătărie, o cămară, un hol și un beci.

Una dintre intervențiile importante a fost reorganizarea spațiului. Holul foarte mare a fost transformat în cămară, iar vechiul WC din curte a devenit baie.

„Au fost singurele schimbări structurale pe care le-am adăugat”, explică Raul, arată cei de la Lovedeco.ro.

În rest, lucrările au însemnat decopertarea tencuielii vechi, schimbarea instalației electrice și consolidarea pereților.

„Casa este construită din BCA și nu are stâlpi de beton la colțuri, așa că prin soluția asta am reușit practic să-i întăresc structura și să-i ofer o rezistență mai bună”, spune el.

După tencuire, a turnat șapa de beton, iar sub aceasta a pus polistiren extrudat de cinci centimetri, pentru a limita pierderile de căldură prin pardoseală.

Și exteriorul casei a trecut printr-un proces similar: pereții au fost tencuiți și îmbrăcați în plasă de Buzău înainte de aplicarea finisajelor.

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5.000 de metri pătrați de teren și multă muncă în jurul casei

Proprietatea nu înseamnă doar casa. Terenul are aproximativ 5.000 de metri pătrați, dintre care 900 de metri pătrați sunt intravilan.

Când a cumpărat-o, terenul era neîngrijit și a fost nevoie de multă muncă pentru a-l transforma în spațiul pe care și-l imagina. Pentru Raul, însă, această parte a proiectului a fost una dintre cele mai plăcute.

Casa este amplasată pe o pantă, iar diferențele de nivel i-au oferit posibilitatea să amenajeze terenul în mai multe zone.

„Am avut foarte mult spațiu pentru idei: am făcut poteci, scări și diferite niveluri, pe care le-am amenajat cu ajutorul excavatorului”, povestește el.

Pe proprietate există și o anexă din lemn de esență tare, de aproximativ 75 de metri pătrați, unde foștii proprietari își țineau animalele. Aceasta urmează să fie transformată în viitor.

O altă anexă, de dimensiuni mai mici, a fost deja amenajată de Raul și transformată într-o baie exterioară.

Apă de izvor, încălzire cu lemne și canalizare făcută de la zero

Casa nu este conectată la o rețea clasică de apă. Apa provine dintr-un izvor montan, iar electricitatea este deja trasă până la proprietate.

Încălzirea se face cu lemne, prin două șeminee: unul amplasat în living și unul într-un dormitor.

„Dacă funcționează amândouă, se încălzește toată casa”, spune proprietarul.

Și problema canalizării a fost rezolvată de el. A construit sistemul de la zero și a instalat o fosă septică de dimensiuni mai mari, astfel încât aceasta să nu necesite goliri frecvente.

Aproximativ 100.000 de euro investiți în casă și proprietate

Până acum, investiția în proprietate se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Banii provin atât din economiile lui Raul, cât și din cele ale familiei.

La prima vedere, suma ar putea fi suficientă pentru construirea unei case noi. Pentru el, însă, comparația nu este atât de simplă.

„Probabil că, cu banii aceștia, aș fi putut construi o casă nouă. Dar, cu siguranță, nu aș fi putut construi o casă într-o astfel de zonă.”

Problema ar fi fost infrastructura. Construirea unei case de la zero într-o zonă montană ar fi presupus rezolvarea accesului la electricitate, apă și a celorlalte utilități.

Pentru Raul, investiția nu se rezumă astfel la pereții casei.

„Până la urmă, investiția nu este doar în casă, ci și în locul în care se află, iar pentru mine, tocmai acest lucru face proprietatea atât de specială”, spune el.

Și interiorul casei a fost gândit de Raul. Pentru idei, s-a inspirat din proiecte pe care le-a descoperit pe Instagram și Pinterest, dar spune că studiile de arte l-au ajutat să își imagineze mai ușor combinațiile de culori și felul în care urma să arate fiecare încăpere.

„Mi-a plăcut foarte mult partea asta, pentru că am putut să-mi pun amprenta personală în fiecare încăpere și să transform casa exact în felul în care mi-am imaginat-o.”, a mai spus.

O parte dintre obiectele de mobilier au fost cumpărate de la târguri, iar lemnul este unul dintre materialele care se regăsesc cel mai mult în amenajare.

Raul spune că îi place în mod special acest material și consideră că piesele din lemn sunt din ce în ce mai greu de găsit în magazine. Rezultatul este o casă în care amenajarea este strâns legată de peisajul din jur și de ideea de refugiu montan.

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Proiectul a început ca un Airbnb, dar casa a devenit între timp și refugiu personal

Planul inițial a fost clar: Raul voia să transforme proprietatea într-un Airbnb și să o pună la dispoziția turiștilor.

Locul avea toate caracteristicile pe care le căuta pentru un astfel de proiect: este înconjurat de pădure, nu are vecini în imediata apropiere și oferă liniște și priveliști asupra zonei. După ce a petrecut însă mai bine de doi ani lucrând la casă și locuind acolo, perspectiva lui s-a schimbat.

„M-am obișnuit atât de mult cu locul și am ajuns să mă regăsesc atât de bine în natură, încât acum îmi este foarte greu să mă mai întorc în oraș.”, a adăugat Raul.

Casa nu a mai rămas doar un proiect de renovare și nici doar o viitoare unitate de cazare. A devenit locul în care Raul spune că se simte cel mai bine.

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Casa poate fi închiriată turiștilor

Chiar dacă locul a devenit important și pentru el personal, proprietatea poate fi în continuare închiriată celor care vor să petreacă câteva zile în mijlocul naturii. (Airbnb)

Raul spune că își dorește ca aici să ajungă în special oameni care iubesc natura, liniștea, explorarea și intimitatea.

Planurile sale nu se opresc însă la casă. Vrea să amenajeze în zonă trasee pentru hiking, alergare și bicicletă, cu lungimi diferite, astfel încât turiștii să poată descoperi împrejurimile direct de la proprietate.

Ce poți face în Pădurea Craiului

Pentru cei care vor mai mult decât câteva zile de liniște, zona oferă și activități în aer liber. În apropiere pot fi practicate activități precum via ferrata, rafting, ciclism, drumeții și alte forme de explorare a zonei.

Raul spune că tocmai această combinație este unul dintre lucrurile care fac locul atractiv: poți avea parte de izolare și liniște la casă, dar în același timp poți ajunge la activități și obiective turistice din Munții Pădurea Craiului.

„Practic, ai atât liniștea și intimitatea de la casă, cât și foarte multe posibilități de a descoperi zona.”