Au venit din vacanță liniștiți, dar când au deschis bagajul s-au trezit cu un "oaspete". Tinerii au tras o sperietură uriașă

Acesta este și cazul unui cuplu care proaspăt întors dintr-o vacanță din Mexic, care a descoperit cu stupoare că a adus acasă un prieten veninos. James Mugridge și Emma Forrester au plecat împreună în vacanță la o stațiune de lux din Peninsula Yucatan.

James Mugridge și Emma Forrester se pregăteau să-și desfacă lucruile, însă când au deschis bagajul au văzut o vietate nedorită. O trarantulă păroasă se ascundea pe sub hainele celor doi îndrăgostiți. Sperietura nu le-a fost mică văzând dimensiunea păianjenului, dar s-au mobilizat să prindă vietatea cât mai repede pentru a nu se supune pericolelor, însă și-au dat seama că era deja moartă.

Șocul inițial a fost în cele din urmă temperat de faptul că păianjenul a murit înghețat în timpul zborului, fără a provoca daune.

James și Emma au descoperit tarantulă în timp ce își despachetau lucrurile după zborul de 13 ore înapoi acasă. "A doua zi după ce ne-am întors acasă din Mexic, scoteam hainele din valiză în pumni și am zărit tarantulă pe o parte a genții", a povestit bărbatul, potrivit tyla.com.

După ce au descoperit-o, cuplul a reușit să o scoată din valiză cu ajutorul bețișoarelor și a depus-o într-o cutie Tupperware.

James a împărtășit: "Probabil că a intrat acolo când eram în cazarea din junglă. Cea mai rea parte este atunci când împachetezi din nou o geantă cu haine uzate, le împingi înăuntru. Este oribil să mă gândesc că mâinile mele au fost oriunde în apropierea lui când era în viață.

Probabil că ar fi ajuns în viață în Marea Britanie dacă zborul nu ar fi fost supraaglomerat, deoarece geanta era de fapt un bagaj de mână. Cu toate acestea, a fost mutat în cală, unde probabil că a murit de frig.

Este destul de amuzant, de fapt. Când am plecat cu avionul, am fost întârziați ore întregi pentru că Emma a trecut prin vamă cu o banană, dar când ne-am întors în Gatwick cu o tarantulă, am trecut direct, fără să ni se pună întrebări", a mai spus el.

