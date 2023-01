Bărbații râdeau de ea când arăta așa, iar acum nu mai știu cum să-i intre în grații. Cum arată după ce a slăbit 40 kg

”Am decis să slăbesc după o sperietură în spital. Eram incredibil de nesigură și am început să mănânc pentru motive greșite. S-a transformat într-o tulburare de alimentație și am sfârșit prin a lua în greutate. După stăteam în pat, plângând toată noaptea, spunând că am nevoie de schimbarea asta. Acesta a fost punctul de cotitură.”, a povestit Carla.

Femeia a reușit să slăbească 40 de kilograme și acum cântărește 63.

Cum a reușit Clara să slăbească 40 de kilograme

Viața Clarei s-a schimbat după ce a reușit să obțină corpul mult dorit și să aibă o stare de sănătate mult mai bună.

”Înainte nu-mi păsa și aș fi mâncat orice aș fi vrut și aș fi avut o mulțime de gustări.”, spune Carla. Acum consumă fast food foarte rar, la ocazii speciale.

Tânăra povestește că a început să ia în greutate de când era un copil, dar a realizat că a depășit greutatea recomandată atunci când avea 12-13 ani.

”Când am început să realizez că mă îngraș foarte tare aveam 13 sau 12 ani. Când ajungi la liceu chiar începi să îți pese cum te văd oamenii. Am devenit foarte conștientă de asta. Când aveam 16 ani, am slăbit 25 de kilograme, dar nu pot spune că am făcut asta în cel mai sănătos mmod. Sufeream de o tulburare de alimentație și, de asemenea, tulburare dismorfică corporală, așa că de fiecare dată când mă uitam în oglindă mă vedeam mult mai mare decât eram, deși eram sub mult greutatea potrivită.”, a povestit Clara.

Ea spune că avea ”o relație foarte rea cu mâncarea” și că evita să iasă la restaurant pentru că îi era teamă că nu se poate controla.

De asemenea, se temea să slăbească. ”Eram încrezătoare în mine”, mai explică ea și voia să se asigure că arată bine, indiferent de numărul kilogramelor.

O problemă medicală a făcut-o să își acorde mai multe atenție și să-și schimbe stilul de viață. De această dată, a slăbit într-un mod sănătos. Acum face sport constant și are grijă la alimentație.

În prezent, Clara a reușit să slăbească 40 de kilograme și vrea să pună masă musculară. Iată cum arată după transformarea spectaculoasă:

