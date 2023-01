Ea e femeia care a slăbit 90 de kilograme, după ce a fost obligată să-și cumpere două locuri în avion. Cum arăta înainte

Kayla LaVende este o femeie în vârstă de 38 de ani, care recunoaște că s-a simțit extrem de deprimată după o experiență trăită în avion. Aceasta mărturisește că a fost nevoită să își cumpere două locuri, din cauza kilogramelor în plus. Iată ce mărturisiri face despre transformarea sa.

Cum a început transformarea femeii comparate, acum, cu păpușa Barbie

Kayla LaVende, creatoare de conținut, spune că este fericită acum, pentru că toată lumea o asociază cu Barbie, potrivit mirror.co.uk. Înainte de a trăi experiența din avion, femeia cântărea în jur de 90 de kilograme.

Aceasta povestește că, pentru un zbor de la Las Vegas la Los Angeles, a fost nevoită să își cumpere două locuri în avion, potrivit aceleași surse citate mai sus. Într-o experiență asemănătoare, Kayla a povestit cum s-a răsturnat peste pasagerul de lângă ea, ceea ce a determinat-o, ulterior, să își cumpere un loc în avans. Aceste evenimente au marcat-o profund și au determinat-o să își schimbe complet stilul de viață.

În plus, blondina recunoaște că achiziționarea a două locuri de avion nu a fost tocmai ieftină, deoarece biletele pentru această rută au costat în jur de 240 de dolari, potrivit sursei de mai sus.

Kayla LaVende mărturisește că a trăit o experiență inconfortabilă

Kayla LaVende mărturisește că experiența a făcut-o să își dorească să dispară. De asemenea, ea a ajuns chiar să se compare cu femeile din avion și să remarce fiecare pasager care avea mai puține kilograme decât ea:

„Tot timpul am încercat să mă fac cât mai mică posibil, dorindu-mi să fiu invizibilă. Pe al treilea loc din acel rând se afla o doamnă foarte mică. Nu a spus nimic, dar am văzut că se uita.", a mărturisit Kayla, citată de sursa menționată mai sus.

Deși s-a confruntat cu kilogramele în plus de mică, blondina recunoaște că nu a fost umilită pentru acest aspect, experiența din avion fiind prima de acest gen:

„Am fost foarte norocoasă, deoarece nu am fost niciodată agresată din cauza greutății mele.", a spus ea. „Momentul de cotitură, care m-a motivat să fac o schimbare, a fost atunci când am avut nevoie de două locuri în avion și de un prelungitor pentru centura de siguranță. Acela a fost singurul moment din viața mea în care m-am simțit deprimată și chiar am avut un atac de panică. Am știut că nu era un mod de a continua să trăiesc așa.", a mărturisit Kayla, potrivit aceleași surse citate mai sus.

Kayla a reușit să slăbească 90 de kilograme

Kayla mărturisește că, datorită antrenamentelor și al regimului alimentar strict, bazat pe multă proteină și calcularea macronutrienților, a reușit să slăbească mai mult decât și-a propus. De asemenea, ea recunoaște că este fericită că oamenii o compară, acum, cu păpușa Barbie:

„Întotdeauna am fost obsedată de Barbie și de stilul ei. Am trăit indirect prin ea în copilărie, Barbie m-a inspirat să fiu creativă și distractivă. Asta m-a dus la crearea de costume și la mutarea în Las Vegas, lucrând pentru un spectacol ca designer de costume timp de mulți ani. Trebuie să-i mulțumesc lui Barbie. Când oamenii spun că semăn cu Barbie, cred că este un vis din copilărie devenit realitate.”, a mai povestit blondina, citată de aceeași sursă.

