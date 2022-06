Bărbatul care a vrut să se trasforme în “Barbie masculin”. Cu cine a ajuns să semene, de fapt

Josh Saunders a făcut multe sacrificii pentru a arăta ca un Barbie masculin, așa cum spune el. A vurt să semene foarte mult cu Ken, dar a ajuns să fie confundat cu Ryan Gosling. Josh are 41 ani și și-a dorit mereu să se îmbrace precum Ken din următorul film Barbie care va apărea în curând în cinematografe.

Rolul lui Ken va fi interpretat de celebrul actor Ryan Gosling, iar Josh și-a dorit foarte mult să atragă femeile ca un magnet exact așa cum I se întâmplă faimosului actor.

After #RyanGosling was slated for Ken makeover in the upcoming #Barbie #film, I got a spray tan, donned a Trump-like wig, wore double-denim and flashed my *cough* six-pack (created with make-up) to see what the people of #London thought. https://t.co/I34g77AQnn@TheSun