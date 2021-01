Bărbatul care n-a mai băut apă sau alte lichide normale de 58 de ani. Care e povestea lui și cum reușește să supraviețuiască

Citește și: Cântărea peste 130 kg, dar a refuzat să-și opereze stomacul. Cum arată Michelle Fenton după ce a slăbit 57 kg în doar un an

Cum problema era furnizarea sucului, deoarece satul său se afla la câțiva kilometri distanță de orașul în care se producea aceasta, a cumpărat un storcător și a pus bazele unei mici plantații de trestie roșie.

El a ținut să sublinieze că are o stare bună de sănătate și că nu a mai mers la medic din 1960.

De asemenea, Ali a menționat că nu s-a confruntat cu nicio problemă din cauza lipsei de apă și că are o viață normală.

Chiar dacă spusele lui nu au fost confirmate de publicația menționată, edilul din Kafr el-Sheikh crede că este mai sănătos decât cei care sunt mai tineri decât el.

This Egyptian man says he ‘doesn’t drink water’ and hasn’t visited the doctor in years https://t.co/UuTKLABf4q #Egypt pic.twitter.com/a94mwTZFFg