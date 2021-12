Bărbatul de 55 ani cu trup de model își dezvăluie secretele. Ce obiceiuri neobișnuite are pentru a se menține tânăr

Troy Casey și-a schimbat complet stilul de viață după ce a avut în tinerețe un stil de viață dezordonat. Bărbatul a adoptat o terapie mai puțin obișnuită numită Shivambu și constă în consumul propriei urine.

Troy a devenit pasionat de sport și chiar dacă are 55 ani el vrea să se păstreze mereu în formă. Bărbatul merge la sală foarte des, are un abdomen de invidiat și o siluetă pe care mulți bărbați și-ar dori-o la vârsta lui.

Troy a apelat la metode neobișnuite pentru a arăta mai tânăr

Datorită felului în care arată, Troy are foarte multe admiratoare, dar puțină lume știe la ce metode a apelat pentru a se păstra veșnic tânăr.

Bărbatul din Arizona își bea propria urină și o aplică și pe ten de aproximativ 17 ani. Acesta susține că terapia la care a apelat îl ajută să aibă un chip veșnic tânăr și un fizic de invidiat. Deși în prezent este antrenor de fitness, în trecut Troy a fost model pentru branduri renumite precum Versace.

“Terapia cu urină este o practică antică doar că nu se vorbește prea mult despre asta. Propria urină este plină de amino-acizi, cellule stem și anticorpi”, spune bărbatul, potrivit Daily Mail.

“Îmi beau propria urină în fiecare dimineață. Sentimental este electrizant. Faptul că îmi aplic urină pe față constituie o fântână a tinereții, iar acest lucru mă ajută să am și un abdomen perfect lucrat”, a mai adăugat Troy.

Ce presupune terapia Shivambu

Fostul model a mai povestit că deși are 55 ani se simte și arată mult mai tânăr. Îi place să facă foarte mult sport și să aibă o dietă sănătoasă. De asemenea, el practică metode alternative de vindecare, folosindu-se de lucruri din natură. Troy îi încurajează pe toți urmăritorii săi să renunțe la tratarea afecțiunilor cu pastile și să prevină anumite afecțiuni folosindu-se de metode naturale de combatere a bolilor.

Troy mai spune că oamenilor ar trebui să le fie frică să consume mâncăruri procesate în loc să le fie teamă să își bea propria urină care poate aduce atât de multe beneficii organismului. Pentru a pune în evidență felul în care se îngrijește și ce metode folosește, Troy a scris și o carte despre terapia pe care a abordat-o numită “Ripped at 50: A Journey to Self Love”, în care a dezvăluit că nu a fost mereu așa de sănătos, potrivit Daily Mail.

“Când mi-am început cariera de model pe la 20 de ani, trăiam o viață de lux, mergeam la multe petreceri în Milano, New York și Londra și nu aveam prea multă grijă de mine. Drept consecință, mă simțeam mereu umflat și balonat și rețineam mereu apa în organism. Uneori eram așa de balonat încât agenții îmi spuneau să reprogramez ședințele foto pentru Vogue sau Armani. Acest stil de viață începuse să îmi afecteze viața așa că am început să citesc despre nutriție și să aplic metode antice de vindecare și să înțeleg cu adevărat ce înseamnă sănătatea”, a mai povestit Troy.

După ce a abordat un nou stil de viață, aplicând meodele sale bizare, Troy a observat cum corpul lui a început să se schimbe. El a devenit interesat de terapia cu urină, numită Shivambu, în 2004.

“Am citit despre beneficiile terapiei cu urină în medicina ayurvedică și am rezonat cu informațiile de acolo”, a mărturisit Troy.

