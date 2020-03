Barza, vestitorul primăverii într-o localitate din Covasna

Imediat după ce îşi ia în primire cuibul, bărzoiul începe să pregătească terenul pentru perechea lui. E o muncă grea care durează, de fiecare dată, câteva săptămâni.

Localnic: Mereu vine primul și după vreo două săptămâni vine și al doilea. Bărbatul vine primul să facă cuibul.

Kelemin Laszlo, președinte Asociația Rara Avis: Și asta e o mare bcurie pentru că știm că dacă vine barza înapoi vine și primăvara. Tinerii trebuie să construiască o casă, cuib, și un cuib de barză. Ca să fie construit durează cam o lună. Bărbații vin întâi, ocupă cuiburile și apără.

Specialiştii bănuiesc că bărzoiul nu pleacă atât de departe ca suratele lui şi de aceea ar ajunge atât de repede înapoi în ţară. Iar localnicii s-au învăţat cu el, ba chiar s-au ataşat şi se bucură de prezenţa lui.

În județul Covasna sunt peste 250 de cuiburi de berze în care stau aproximativ 500 de exemplare. În primul an de viaţă, acestea pleacă în ţările calde unde stau trei ani și abia după ce se maturizează încep să vină an de an în România. Pe timp de iarnă, berzele migrează în centrul și sudul Africii, cele mai multe în Sudan.