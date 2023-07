Bătrânica de 77 de ani care a uluit internetul cu trupul său tonifiat. Așa arată când se pozează doar în lenjerie intimă

Joan MacDonald demonstrează că niciodată nu este prea târziu pentru a-ți schimba stilul de viață. Iată cum arăta înainte!

Astăzi, ea este mai slabă cu 60 de kilograme, iar medicii sunt mult mai pozitivi cu privire la starea ei de sănătate. În plus, nu mai are nevoie nici de medicamentele pentru tensiunea arterială și colesterol, potrivit sursei citate mai sus.

„Chiar am început totul de la zero. Îmi amintesc că am luat o ganteră de zece kilograme și era foarte grea.”, a mai spus ea.

