Blocați în trafic din cauza ninsorii și viscolului, un grup de tineri a observat ceva mișcându-se pe marginea drumului. Ce era

Mai mulți tineri se aflau în trafic și nu puteau înainta din cauza vremii nefavorabile. La un moment dat, unul dintre ei a vrut să surprindă pe cameră condiții în care se află carosabilul și aglomerația provocată de ninsoare.

Ce au văzut niște tineri în troienele de zăpadă de pe marginea drumului, în timp ce erau blocați din cauza viscolului

La un moment dat, în timp ce întoarce telefonul pentru a surprinde întregul peisaj, observă ceva pe marginea drumului. Inițial, pe filmare se vede un cățeluș, dar după ce tinerii coboară, numărul animăluțelor, care se plimbau prin troienele de zăpadă, crește.

Filmarea este virală pe Tiktok, acolo unde a strâns peste 15.000 de like-uri în doar câteva ore. În comentarii, internauții îi felicită pe tineri pentru gestul lor, căci aceștia nu au lăsat puii de câine să se lupte cu frigul și ninsoarea.

Bărbații au coborât și au luat câinii în mașină pentru a îi încălzi. Bineînțeles, nu i-au lăsat pe marginea drumului, care părea să fie în afara unei localități.

După ce i-au instalat în portbagajul mașinii, unul dintre tineri i-a luat acasă, unde i-a hrănit și le-a oferit un adăpost.

Gestul lor frumos a fost apreciat de tiktokeri, care i-au felicitat pentru că au ajutat puii de câine să supraviețuiască și le-au oferit o casă.

”Erau multe mașini blocate de acest viscol cand am început sa filmez ..pentru ca imi era mila de copilasi ... Dar dintr-o data am vazut un cățeluș in troienele de zapada ..cand am iesit sa l iau ..erau defapt 6 ..i am luat pe totii in masina”, a scris Justin Sanchez în descrierea clipului.

Cod portocaliu de ninsori și viscol în cinci județe din România

Cinci judeţe se vor afla sub cod portocaliu de ninsori şi viscol până duminică, la ora 10.00. De asemenea, zone din estul şi sud-estul ţării se vor afla în acelaăi interval sub avertizare cod gallben de precipitaţii abundente, inclusiv ninsoare, şi vânt puternic

În judeţele Vrancea, Buzău şi în zona de munte a judeţelor Prahova, Dâmboviţa şi Argeş va ninge abundent (35...50 l/mp) şi se va depune strat de zăpadă consistent. Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55...65 km/h şi vor fi perioade în care va fi viscol şi vizibilitate scăzută.

De asemenea, pentru intervalul 27 ianuarie, ora 10 – 29 ianuarie, ora 10, a fost emisă o avertizare cod galben, fiind anunţate cantităţi însemnate de precipitaţii sub formă de ploaie şi ninsoare, viscol şi intensificări ale vântului.

În Dobrogea, Muntenia, Carpaţii Meridionali şi local în Moldova, sud-estul Transilvaniei şi în Carpaţii Orientali vor fi precipitaţii însemnate cantitativ şi se vor acumula în general 25…40 l/mp, transmite ANM.

