O femeie a băgat în sperieți un întreg aeroport. Aceasta își transporta inima într-o pungă din plastic.

Polițiștii de frontieră de pe aeroportul din Noua Zeelandă au fost nevoiți să intervină într-un caz de-a dreptul cutremurător. Aceștia au intrat în alertă când au descoperit că o tânără își ținea inima într-o pungă.

Călătorii s-au speriat când au văzut ce transporta o femeie într-o pungă din plastic. Cazul a cutremurat un aeroport întreg

Oamenii legii au găsit într-o pungă inima unei călătoare. Cazul a cutremurat toți oamenii aflați în aeroportul respectiv.

Conform unei surse, tânăra de 30 de ani își transporta propria inimă în bagaj. Aceasta a avut de-a lungul vieții mai multe probleme de sănătate.

Jessica Manning s-a născut cu o malformație și a avut nevoie de un transplant de inimă și de ficat. Tânăra a fost pe lista de așteptare timp de un an și patru luni până să primească vestea că a fost aleasă pentru transplant.

„În decembrie 2016, am fost evaluată pentru un transplant de inimă și de ficat, dar pentru că în Noua Zeelandă sau în Australia nu se mai făcuse în cazul unei persoane născute cu probleme cardiace, le-a luat mult timp să decidă dacă era un lucru pe care erau dispuși să îl riște. În cele din urmă, am fost înscrisă pe lista de transplant în aprilie 2017 și am așteptat 16 luni”, a declareat Jessica, conform sursei menționate anterior.

Aceasta și-a donat inițial inima pentru cercetare științifică, însă a primit-o înapoi. În timpul zborului spre Australia, Jessica și-a pus inima într-o pungă de plastic în bagajul de mână.

Organul a fost descoperit de Poliția de frontieră, care a cercetat timp de o oră pentru a se asigura că tânăra nu reprezintă un pericol pentru ceilalți călători.

În cele din urmă, tânăra a primit permisiunea de a-și continua călătoria, împreună cu inima depozitată în pungă:

„A fost o experiență ciudată. Am stat acolo timp de o oră încercând să fac să ajungă inima aceasta în Australia. Totuși, acum o am și este în siguranță în garderoba mea”, a relatat Jessica.