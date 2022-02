Când a aflat ce meserie are mama unei eleve, profesorul a avut o reacție ce i-a enervat pe mulți. Ce a putut acesta să facă

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut de curând o mamă, care a ales să își păstreze anonimatul. Femeia servea cina în familie atunci când fiica sa în vârstă de 13 ani i-a dezvăluit ce reacție neașteptată a avut profesorul la școală atunci când a aflat ce meserie are.

O mamă stătea la masă cu familia și servea cina atunci când fiica sa în vârstă de 13 ani i-a făcut o mărturisire ce a luat-o complet prin surprindere. Femeia a fost atât de supărată de cele auzite încât nu s-a mai putut abține și a povestit toul pe celebra platformă Reddit. Se pare că totul ar fi pornit de la reacția pe care a avut un profesor la școală, chiar în timpul orelor de curs, atunci cânda aflat cu ce se ocupă femeia.

„Oare eu aș părea drept persoana rea dacă aș contacta pe profesorul fiicei mele din cauza comentariilor pe care le-a făcut în clasă, de față cu toți elevii, despre profesia mea?”, și-a început doamna postarea de pe Reddit.

Extrem de supărată și de surprinsă de cele întâmplate, femeia a povestit ce anume l-a deranjat la respectivul profesor și nu mică a fost surpriza internauților atunci când au aflat despre ce este vorba.

„În seara aceasta la cină, fiica mea în vârstă de 13 ani a spus că profesorul ei de științe sociale mă urăște. M-am amuzat și, în glumă, am spus că nu l-am întâlnit niciodată pe domnul respectiv. Atunci, fata a început să îmi spună că, în timp ce învățau despre Constituție la una dintre ore, profesorul s-a apucat să vorbească urât și chiar să jignească pe avocații din oficiu, cei care apără persoanele care nu își permit să își plătească singure un avocat, ca să-și facă dreptate. Eu sunt avocat din oficiu, imi iubesc meseria și munca pe care o fac. De fapt, am renunțat la vechiul loc de muncă unde mă ocupam de litigii și unde câștigam mult mai bine, totul ca să pot veni să muncesc în comitatul meu, ca avocat din oficiu. De foarte multe ori mă confrunt cu reacții negative din partea clienților, care din cauza prejudecăților celor din jur ajung să creadă că nici nu sunt un avocat în adevăratul sens al cuvântului. Totuși, reusesc de fiecare dată să le demonstrez tuturor că sunt un profesionist. Totuși, am de suferit din cauza oamenilor care comentează precum profesorul fiicei mele”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.