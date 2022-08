O mireasă și-a dat mama afară de la nuntă, chiar în timpul evenimentului. Ce gest complet neașteptat a putut să facă femeia

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o mireasă, chiar în ziua cu nunta. Fiindcă mama ei a pus-o într-o situație greu de imaginat, femeia a fost nevoită s-o dea afară de la eveniment. Întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea.

O mireasă și-a dat mama afară de la nuntă și mulți au fost uimiți când au aflat care a fost motivul acestui gest complet neașteptat

Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unei femei. Tocmai de aceea, de cele mai multe ori, miresele ajung să organizeze evenimentul cu mult timp înainte, pentru a se asigura că totul decurge conform planului dorit și stabilit. De la rochia aleasă și buchetul de flori mult visat și până la decorațiuni, meniu, muzică și invitați, totul este ales cu multă grijă și analizat cu atenție, pentru ca nunta să fie una de neuitat nu doar pentru miri, ci și pentru invitați.

Totuși, o mireasă a fost nevoită să își dea mama afară de la eveniment, iar gestul său complet neașteptat a uimit oameni din întreaga lume. Iată mai jos cele povestite de mireasă în cadrul unui mesaj publicat pe un site celebru:

„Mama mea are un porc de dimensiuni destul de mari pe post de animal de companie, pe care l-a salvat de la o fermă. Atunci când făceam pregătirile pentru nuntă, mama mea tot încerca să mai adauge lucruri, în special pentru porc. De exemplu, a vrut ca animalul să aibă propriul lui bufet. I-am refuzat toate propunerile și am anunțat-o faptul că porcul nu va veni la nuntă. Chiar dacă i-am zis că nu vreau ca animalul să vină la eveniment, ea a tot încercat să facă planuri în jurul porcului, pentru nunta mea. Mi-a spus că animalul are nevoie să fie acolo, căci e animalul ei de terapie. Nu e înregistrat sau antrenat ca atare, dar e clar că îi aduce un confort. În cultura soțului meu, porcii sunt văzuți ca animale murdare, motiv pentru care nu are ce să caute în ziua nunții, căci ar fi lipsit de respect pentru el și familia lui. În ziua cu nunta, mama mea tot și-a făcut apariția cu porcul, deși i-am zis să n-o facă. Soțul meu s-a enervat la culme, dar a ales să nu o certe pe viitoarea lui soacră, ca să nu își strice relația cu ea. La un moment dat, cumnata s-a speriat când porcul a trecut pe lângă ea, animalul s-a speriat și el și a spart câteva decorațiuni scumpe. Acesta a fost momentul în care m-am înfuriat și am țipat la ea să plece cu tot cu porc”, a dezvăluit mireasa, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Ulterior, mama a spus că s-a simțit umilită și că fiica ei nu trebuia să reacționeze așa. La scurt timp după ce și-a dezvăluit povestea pe internet, oameni din întreaga lume au reacționat imediat și au luat partea miresei.

