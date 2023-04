Când a auzit ce îi cere soacra în privința bebelușului, femeii nu i-a venit să creadă că așa ceva e posibil. Ce a supărat-o

O soacră a reușit să își lasă nora mută de uimire atunci când a dezvăluit, fără pic de reținere, ce dorește să facă, la scurt timp după ce i s-a născut nepotul. Uimită și extrem de deranjată de rugămintea mamei soțului său, tânăra și-a spus oful pe internet. Dezvăluirile sale au devenit imediat virale și au stârnit un val puternic de reacții.

Femeia a ales să povestească în detaliu întâmplarea, dar și-a păstrat necunoscută identitatea. Mesajul său a fost publicat pe un celebru site și a devenit viral. Oameni din întreaga lume au reacționat imediat.

„Tocmai ce am născut, abia ce au trecut șase săptămâni. Soacra mea a decis să nu vină la noi la spital, la naștere. Mi-a spus că eu sunt mama copilului și că ar trebui ca mama mea să fie prezentă la naștere și nimeni altcineva. Pe lângă soțul meu, soacra mai are o fată care i-a dăruit primul nepot în urmă cu 4 ani. Cu acesta a fost ceva mai implicată și atentă. A duarat patru săptămâni până ce ea să vină să ne vadă, pe mine și pe nepotul ei. Aici a început problema! În timp ce serveam cina, a făcut câteva comentarii mai acide la adresa mea, pe care eu am ales să le ignor. Lucrul peste care nu am putut să trec a fost faptul că i-a cerut soțului meu amprenta piciorului copilului nostrum, ca să își facă un tatuaj. Nimeni n-a vorbit cu mine despre asta. Nici măcar soțul meu nu mi-a zis nimic despre asta. Soacra nu mi-a cerut părerea sau permisiunea. Are deja amprenta piciorului primului nepot pe spate, care oricum nu arată bine. Chiar mă deranjează mult acest lucru”, a dezvăluit nora femeii, potrivit celor de la mirror.co.uk.

În plus, femeia a spus că nu i se pare potrivit ca soacra să vrea să își facă un astfel de tatuaj fiindcă oricum nu a fost foarte implicată în prima lună de viață a nepotului. Mai mult decât atât, mama a explicat faptul că amprentele i se par un lucru personal și confidențial.

Nu a durat mult și oameni din întreaga lume au reacționat imediat la mesaj, însă părerile au fost împărțite. Unii au considerat că gestul este nepotrivit și încalcă intimitatea copilului și a părinților, în timp ce alții nu au văzut nimic nepotrivit.

