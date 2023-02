Ce a putut să facă o soacră, chiar când avea grijă de nepoata ei! Mama copilei a dezvăluit totul. Ce a urmat

De cele mai multe ori, părinții apelează la părinții lor sau la socri pentru a lăsa copilul în grija cuiva responsabil, atunci când ei nu pot face asta. Totuși, o femeie a avut parte de o descoperire extrem de neplăcută, la scurt timp după ce și-a lăsat fiica în grija soacrei sale. Dezvăluirile sale au devenit virale și au făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții.

Ce a putut să facă o soacră nepoatei sale, chiar în timp ce avea grijă de ea. Mama copilei a dezvăluit totul

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut mama unei fetițe, la scurt timp după ce a decis să își lase bebelușul în grija soacrei sale. Totuși, în niciun moment nu s-a gândit că tocmai bunica celei mici o va dezamăgi atât de tare. Întreaga întâmplare cu micuța Annie a fost dezvăluită chiar de către mama ei, pe Reddit:

Citește și: O femeie a dezvăluit ce a putut să îi facă soacra, fără pic de reținere. Gestul pe care mulți l-au criticat imediat

„Seara am mers să îmi iau fiica de la soacra mea de acasă și am observat faptul că are cercei în urechi. Am întrebat-o pe soacra mea de ce a considerat că este în regulă să facă asta fără permisiunea mea. A mai întrebat și în trecut despre cercei și i-am spus faptul că nu vreau să-mi supun copilul la o procedură dureroasă doar de dragul aspectului fizic. Eu chiar cred că bebelușii arată ciudat cu cercei.

Mi-a spus că ar trebui chiar să îi mulțumesc pentru faptul că n-am mai fost nevoită să îmi văd copilul având dureri. De parcă durerea copilului meu există doar atunci când sunt și eu acolo, s-o văd. I-am zis că nu avea absolut niciun drept să facă ceva împotriva voinței mele, mai ales pe acest subiect. Am fost și mai furioasă atunci când am aflat faptul că găurile din urechi au fost făcute la un magazin modest de bijuterii, dintr-un mall! Când i-am zis soțului și el s-a supărat pe mama lui. A chemat-o și i-a zis asta în față, dar soacra m-a acuzat apoi că îl întorc împotriva ei. Acesta a fost momentul în care soțul meu a anunțat-o că n-o mai lasă pe Annie în vizită la ea, fiindcă nu mai are încredere”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: Motivul incredibil pentru care o soacră insistă ca nora să nu-și mai alăpteze bebelușul. Ce a dezvăluit proaspăta mămică

Ulterior, înțelegând ce o așteaptă, soacra și-a cerut scuze prin intermediul unui mesaj trimis pe Facebook:

„Știu că ești supărată pe mine, nu asta a fost intenția mea. Nu mă așteptam la o asemenea reacție din partea ta. O iubesc pe Annie din toată inima și nu aș face niciodată ceva ca s-o rănesc. Când fiul mi-a zis că nu mă mai lasă s-o văd mi s-a frânt sufletul, nu cred că e corect. Nu mi-am imaginat vreodată faptul că vei reacționa așa. Mă simt de parcă sunt tratată ca un om care a abuzat un copil. Mă doare și când ai spus că nu am niciun drept să spun ceva despre nepoată. E nevoie de un sat întreg ca să crești un copil. Încă o dată, nu am vrut să te supărat și sper să trecem peste asta”, a fost mesajul soacrei.

Mama copilei a dezvăluit totul pe Reddit și a încercat să își dea seama, din părerile primite de la alții, dacă ar trebui să accepte scuzele soacrei sau nu. Așa cum era de așteptat, părerile au fost împărțite. Unii au sfătuit-o să accepte scuzele și să facă liniște în familie, alții au criticat din plin gestul soacrei și au sugerat să aceasta ar trebui să își învețe lecția.

Ai un nou episod iUmor disponibil acum în AntenaPLAY. Dă PLAY și vezi toate momentele în AntenaPLAY.