Când soțul a auzit ce spune soția în somn, omul a mers la Poliție. Ce faptă de neimaginat a ieșit la iveală

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Anthony Fort, un bărbat în vârstă de 61 de ani din Liverpool, Marea Britanie.

Omul dormea în pat alături de soția lui, Ruth (47 de ani) atunci când aceasta a început să spună lucruri neașteptate. Auzind ce fapte de neimaginat au ieșit la iveală, soțul a mers imediat la Poliție.

Un bărbat a mers la Poliție atunci când a auzit ce vorbește soția sa, în somn

Era o seară oarecare atunci când Anthony Fort din orașul britanic Liverpool s-a băgat în pat alături de soția lui și cei doi s-au culcat. La un moment dat, în timpul nopții, omul a auzit că partenera lui de viață vorbește în somn.

Citește și: Ce a descoperit o femeie care a privit camerele de supraveghere ale casei. Ce „secret” a aflat despre soțul său

Inițial, acestuia i s-a apărut amuzant, dar apoi un detaliu ieșit din comun i-a schimbat complet starea și situația a devenit mai mult decât neobișnuită. Femeia a început să spună ceva despre niște bani. Acesta a fost momentul în care soțul s-a gândit să verifice în geanta femeii. Nu mică i-a fost uimirea atunci când a dat peste un card de debit străin.

Soțul a dezvăluit totul Poliției

Acesta a fost momentul în care omul a făcut anumite conexiuni cu evenimentele din ultima vreme și, după ce a pus cap la cap totul, a descoperit un detaliu de neimaginat. Înainte cu o lună de coșmarul ce a făcut-o să vorbească în somn, femeia a mers într-o vacanță împreună cu soțul și cu toată familia și a cheltuit sume importante de bani. Deși a avut ceva bănuieli la început, ulterior bărbatul a ales să îi creadă explicațiile. După ce a găsit cardul de debit al unei alte persoane în geanta partenerei sale de viață, britanicul a înțeles ce se întâmplase, de fapt.

Citește și: Ce a putut să ceară un bărbat soției sale, chiar de ziua lui. Femeia a fost atât de contrariată încât a arătat totul

Practic, Ruth Fort (care lucrează ca infirmieră) a furat mai bine de 7.200 de lire sterline de la femeia de care trebuia să aibă grijă la un azil. Profitând de vulnerabilitatea bătrânei, aceasta i-a luat cardul de debit și sume importante de bani.

Înțelegând ce s-a întâmplat, Anthony Ruth n-a mai stat pe gânduri, ci s-a dus imediat la Poliție, pentru a-și raporta soția.

„Am avut anumite bănuieli atunci când am văzut că soția are tot mai mulți bani. Atunci când am găsit și cardul am înțeles ce s-a întâmplat, de fapt. Am iubit-o pe Ruth din toată inima, dar nu am putut ignora ceea ce a făcut. Nu mi-am imaginat că poate fura de la cineva vulnerabil, așa că am raportat-o la Poliție”, a zis soțul doamnei cu pricina, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Femeia a fost arestată ulterior și a primit o pedeapsă de 16 luni de închisoare cu suspendare.

Mireasa | Sezonul 5 are premiera sâmbătă în AntenaPLAY ▶ Concurenți unul și unul sunt dornici să își găsească