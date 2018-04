Câștigă 150.000 de euro pe an datorită englezei pe care o vorbește

Povestea celor doi funcționari din București care au început cot la cot în urmă cu câțiva ani câștigând la început 300 lei pe săptămână.

Amândoi au terminat Facultatea de Marketing din cadrul ASE. Cei doi aveau aproximativ aceeași vârstă și au avut aceiași profesori care i-au învățat arta marketingului pentru a vinde și a convinge. Ambii visau să creeze reclame pentru companii pentru a vinde produse și servicii și astfel să devină bogați.

Recent, cei doi s-au întâlnit la o conferință de marketing direct, la 10 ani după absolvire. Încă se asemănă. Amândoi s-au căsătorit. Amândoi au copii. Și ambii au urmat o carieră în marketing participând în diverse proiecte.

Dar între ei există o diferență ...

Unul dintre ei vorbește puțină engleză și lucrează în prezent la o editură din București, având un salariu de 7300 de euro pe an.

Celălalt a avut în primii ani după facultate propria afacere, încă de pe atunci a înțeles importanța covârștioare a limbii engleze dacă vroia să reușească pe plan internațional. A participat la cursuri de dezvoltare personală și profesională, a obținut o diplomă IELTS Academic și și-a creat un video CV în engleză (vezi aici cum) pentru a putea lucra în orice organizație din lume. A ținut discursuri în engleză la conferințe europene, a socializat de-a lungul anilor cu marketeri de pe scena internațională și s-a implicat în proiecte care i-au adus în câțiva ani peste 400.000 de euro.

Acum este președintele unei companii din UK în care deține acțiuni și are un salariu anual de 150.000 de euro.

Așa cum spune unul dintre profesorii de Facultatea de Marketing care îi cunoaște foarte bine pe amândoi: “Diferența foarte mare dintre ei este dată de capacitatea redusă a primului de a-și utiliza cunoștințele și a socializa în limba engleză și capacitatea celui de-al doilea de a-și utiliza la maxim aceste cunoștințe pe care le-a împărtășit cu oameni de pe scena internațională.”

“Acest lucru este tipic și se întâlnește în mii de cazuri. Tineri care au absolvit liceul și facultatea cu medii de peste 9.50 au o slujbă obișnuită sau lucrează la stat, în timp ce colegii lor care au avut medii mai mici par să aibă mai mult noroc: sunt oameni care au slujbe la nivel executiv, care conduc mari afaceri, oameni pe care companiile se bazează în proiecte de anvergură în care se investesc milioane de euro. Diferența este că aceștia din urmă își comunică ideile în limba engleză la fel de bine ca în limba maternă.”

Fluența în limba engleză nu este un dar de la natură

Mulți români cred că numai unii au un dar de la natură să prindă repede și să reușească să vorbească limba engleză într-un răstimp scurt.

Nimic mai neadevărat.

Orice om cu inteligență medie - bărbat, femeie sau copil poate să învețe să vorbească limba engleză destul de repede - dacă știe ce metode să folosească, ca de exemplu să învețe cele mai frecvente cuvinte în limba engleză sau să folosească centre de resurse precum English Mastery.

Ghidul English Mastery: 322 de resurse pentru a învăța engleza în timp record a ajutat sute de oameni care își doresc să se perfecționeze însă nu au timp de un curs de limbă engleză

Din English Mastery

primești explicații de structură a limbii engleze,

înțelegi greșelile și cum să le eviți,

găsești lista cu cele mai frecvente 500 de cuvinte și fraze în limba engleză,

afli site-urile unde te poți conecta imediat cu vorbitori nativi,

găsești liste de podcast-uri și aplicații pentru telefon pentru orice nivel (inclusiv începător),

găsești scheme gramaticale și toate resursele de care să te înconjori pentru a învăța pe cont propriu limba engleză.

English Mastery îți oferă 290 de cărți audio (pe care le poți asculta imediat de pe telefon sau din mașină) și cărți online cu cei mai cunoscuți autori și titluri ale secolului XX și pe care le poți descărca imediat: Agatha Christie, Jane Austen, Paulo Coelho, Balzac, Borges, Albert Camus, Cehov, Isaac Asimov, Lewis Carroll, Hemingway, Jack London, Dickens , Hans Christian Andersen, Immanuel Kant, Mark Twain, Rudyard Kipling, Orwell, Pușkin, Rumi, Jonathan Swift, Tolstoi, Dante, Homer, Molière, Kafka, Confucius, Lao Tzu, Machiavelli, Cicero, Voltaire, și mulți alții.

Ghidul conține secrete pe care top performerii le pun în aplicare pentru a învăța sau doar pentru a-și “repara engleza” Este un ghid cu acces nelimitat și pe care îl vei aprecia mulți ani de acum înainte și pe care îl poți oferi și copiilor tăi.

Click aici ca să intri acum în posesia Ghidului English Mastery

Nu toți oamenii sunt autodiadacți

De asta există specialiști, inclusiv pentru cursuri de limbă străină.

Poate că primul coleg la marketing ar fi ajuns mai departe decât este în prezent, dacă nu ar fi pus pe ultimul loc dezvoltarea abilității sale de a socializa în limba engleză și dacă i-ar fi acordat timpul necesar. El nu este un autodidact pentru că acest lucru cere multă disciplină.

Dar ar fi putut învăța și practica conversația în mod strategic, întâi cu un simplu curs de durată scurtă, apoi cu unul de conversație care l-ar fi ajutat să-și depășească frica de a vorbi.

Accesis este o companie aflată în inima Bucureștiului care ajută tinerii, adulții și angajații din companii, să învețe limba engleză încă din anul 2007.

Sute de cursanți au participat la cursurile cu profesori români și nativi, cursurile online și la Atelierele de gramatică și conversație. Cursurile se bazează pe câteva principii eficiente: accent pe conversație și vocabular și gramatică în doze potrivite.

Cursurile de limbă engleză din București de la sediul Accesis (în Piața Iancului) sau Cursurile online pe care le poți face de oriunde din țară, te ajută nu doar să-ți “repari engleza” ci să te și pregătești pentru examenele IELTS și Cambridge pentru a nu rata oportunitățile de a fi promovat sau de a te lansa într-o carieră internațională.

Daca vrei ca examenele IELTS sau Cambridge să nu te prindă nepregătit/ă, te poți înscrie aici.

Dacă vrei să depășești primele bariere lingvistice și să vezi dacă ai putea să faci și următorii pași, poți începe pregătirea cu un Atelier de limbă engleză Grammar and Conversation Expert pe care îl poți găsi pe paginile noastre. Acesta te ajută să-ți iei avântul și să vorbești cu mai multă siguranță după un singur weekend de studiu. În plus, ai ocazia să te întâlnești cu oameni cu care vei socializa în limba engleză.

Acum ai 25% reducere la cursuri de limbă engleză pentru copii și adulți pentru o perioadă limitată.

Într-o locație ușor accesibilă în care te simți ca acasă (Piața Iancului), cu costuri pe care și le poate permite oricine. Doar acum poți profita de campania de promovare în care găsești reduceri de 25% la cursurile de limbă engleză de lungă durată (3 luni). Iar daca vii cu un prieten sau ne recomanzi, vei prinde toate beneficiile campaniei.

Gândește-te ce ar însemna pentru tine să vorbești fluent în limba engleză – cu câtă încredere te vei prezenta la un examen, la un interviu și cât de ușor vei socializa când ai nevoie atunci când ai prieteni care să te susțină.

Inscrie-te acum la un curs de limba engleză pentru a obține cei 25 % reducere!

Iată ce spun câțiva participanți:

"Atmosfera destinsă, metodica de predare foarte inovativă." Camelia B.

"La Accesis am găsit prieteni și oameni care mi-au întins o mână, m-au încurajat și m-au ajutat. M-am aplecat spre acest curs optimistă și sper să ajung la finalul cursului să am mult mai multă încredere în mine și să-mi pot atinge scopul final pentru care am plecat pe acest drum". Magda B.

"Multe materiale de curs - ne-au ajutat să vorbim mai bine engleza. Interesant, pozitiv, captivant." Cati D.

"S-a vorbit foarte mult în engleză, și cu toate că nu înțeleg chiar tot ce se vorbește, mă ajută să înțeleg mult mai ușor conversațiile". Cristian O.

"Am reușit să-mi însușesc și să-mi reamintesc cu ușurință cunoștințe de limba engleză pe care le uitasem. Cursul se desfășoară conform unei metodologii de studiu foarte utilă. Recomand cu prietenie susținrerea unui curs de limbă străină în cadrul Accesis". Tudor O.

"Am aprofundat exprimarea, pot să recomand acest curs, chiar am facut acest lucru unei colege". Daniela D.

Învață engleza în 4 luni în loc de 4 ani

Zeci de oportunități pot trece pe lângă tine datorită temerii de a vorbi în engleză. Însă poți să îți depășești aceste temeri gradual, și poți începe prin a urmări webinarul gratuit Fluent în 4 luni.

Viața este făcută din decizii și momente. Iar aceste momente îți pot schimba parcursul vieții.

Mulți dintre cei care sunt chemați să vorbească în engleză sau să-și reprezinte compania internațional, nu lasă o impresie bună pentru că nu au nivelul conversațional care li se cere.

În ultimii ani, scena internațională și-a deschis larg porțile iar în acest context nu există cuvinte mai neplăcute care să descrie ineficiența unui angajat decât: “nu vorbesc bine engleză”

Pregătește-te din timp pentru aceste momente importante care îți pot schimba cursul carierei. Imaginează-ți cu câtă încredere, putere și libertate te poți exprima în engleză în momentele cheie din cariera ta, dacă te pregătești din timp.

Învățatul într-un grup, bate învățarea în izolare

"Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă vrei să ajungi departe, mergeţi împreună" Proverb African

Dacă ai încercat să faci orice tip de sport de echipă gen basket, tenis sau chiar pilates, experiența pe care o ai dacă practici singur, în comparație cu experiența de a practica împreună cu un grup, diferă ca de la cer la pământ.

Momentele în care înveți împreună cu ceilalți au ceva magic care nu poate fi exprimat în cuvinte.

Poți avea rezultate foarte rapid dacă te prinzi în jocul grupului, dacă folosești scurtături și materiale selectate și mai ales dacă conversezi cât mai mult posibil.

Îndrăznește să faci primii pași. Următorii vor veni de la sine.

Iată mai jos un Infografic util pentru cei ce vor să studieze engleza. Iată cum să planifici studiul limbii engleze.