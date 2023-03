Cât costă bijuteriile din coji de cartofi. Sunt mai scumpe decât cele din metale prețioase

Totuși, pot costa mai mult decât cele obișnuite, însă efortul de a le face și aspectul final merită toată cheltuiala.

Citește și: Camerele dintr-un magazin de bijuterii au surprins cel mai ingenios furt, care nici nu a fost făcut de un om. Ce apare pe imagini

Cât costă bijuteriile din coji de cartofi sau chiar din hârtie. Specialiștii le pot transforma în accesorii fabuloase

Oamenii cel mai probabil că s-au obișnuit cu bijuteriile clasice, așa cum sunt cele din argint și din aur, însă cele confecționate din coji de cartofi sau din hârtie pot schimba total aspectul unei ținute. De altfel, ele pot costa destul de mult, putând să aibă chiar prețul unui tablou sau al unei sculpturi, scrie Observatornews.ro.

„Au fost sculptori care făceau bijuterie, artiştii clasici care se jucau cu bijuteria. Bijuteria a fost privită până la un moment dat ca un fel de accesoriu. O bijuterie costă cât un tablou, cât o sculptură”, a declarat artistul de bijuterii David Sandu, la Observator.

Piesele au șanse mari să fie unicate, iar oamenii se uită, cu mirare, la bijuteriile ieșite din comun.

„Toată lumea mă întreba: Ce e ăsta? Inel? Poate dop de sticlă de parfum. Răşina am prelucrat-o forate mult după ce s-a întărit. Adică am sculptat-o pur şi simplu pentru că am vrut să dau ideea de translucid, uşor, fragil”, a declarat Andreia Popescu, deisgner de bijuterii, conform sursei citate.

Citește și: O fetiță în vârstă de 8 ani renunță la moștenirea uriașă pentru a se călugări: „Nu s-a uitat niciodată la televizor, la filme”

Pe Internet, a apărut un avertisment pentru persoanele care poartă celebrele brățări din argint ornate cu mici pandante sau talismane, cunoscute și sub denumirea de charm.

Acest model de bijuterie s-a bucurat de un nivel tot mai ridicat de popularitate, lucru ce i-a determinat pe producători să surprindă clienții cu noi și noi modele de talismane (numite și charm). Compania s-a extins în mai toate țările și înregistrează constant un profit uriaș.

„Cel mai popular truc de curățare a talismanelor presupune să pui bijuteria în folie de aluminiu, să torni apă fierbinte cu bicarbonat de sodiu și sare și să aștepți. Sunt și trucuri ce implică să freci brățara cu talismane folosind o veche periuță de dinți, pentru a îndepărta murdăria.

Nimeni nu se gândește însă la bacteriile ce ajung pe bijuterie. Recomandăm ca brățările să fie duse anual la un service, unde un bijutier va curăța totul și se va asigura că pietrele sau alte componente nu sunt afectate”, a dezvăluit un reprezentant al companiei, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Lucrurile se complică în viața lui Saverio ▶ Ai un nou episod din producția fenomenală Makari: Sicilian Mysteries