Ce a putut să ceară o mireasă fratelui său, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Mulți au criticat-o: „Chiar a insistat!”

Un bărbat a fost atât de intrigat de ceea ce a putut să îi ceară sora sa, viitoare mireasă, încât a decis să își ia inima în dinți și să își spună întreaga poveste pe celebra platformă Reddit. Omul a dorit astfel să afle ce părere au și alți oameni despre cele întâmplate.

Ce a putut să ceară o mireasă fratelui său, chiar cu puțin timp înainte de nuntă

Se spune că unul dintre cele mai frumoas momente din viața unei persoane este căsătoria. Din dorința ca totul să iasă perfect, mirii ajung să facă pregătiri cu mult timp înainte și să se preocupe de fiecare detaliu în parte.

Locația unde are loc petrecerea, decorațiunile, buchetele de flori, muzica, mâncarea sau băuturile servite sunt doar câteva dintre cele mai importante elemente atunci când vine vorba despre o petrecere de nuntă. Și ca totul să iasă impecabil, fiecare mireasă organizează totul după o agendă bine pusă la punct.

Totuși, o mireasă a reușit să șocheze oameni din întreaga lume cu lucrul pe care i l-a cerut chiar fratelui său, cu puțin timp înainte de nuntă.

„Mi-a cerut cu câteva luni înainte de marele eveniment să îmi tund barba, iar eu am refuzat-o. Chiar a insistat de mai multe ori. Chiar ieri am avut o ceartă serioasă pe seama acestui subiect și au ajuns chiar și rudele să vină să îmi sugereze să îi fac pe plac, ca să fie ea fericită. Cred că este un gest ridicol. Sora mea spune că nu e mare lucru să-mi ceară asta, fiindcă oricum va crește la loc, dar nu ea e cea care va trebui să aștepte până ajunge la vechiul look. Am barbă de mai bine de nouă ani și nu cred că faptul că ea devine mireasă ar trebui să îi dea dreptul să-mi ceară asta. Este ea exagerată sau sunt eu prea atașat de barba mea?”, a scris omul pe Reddit, în dorința sa de-a afla ce părere au și alții, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Se pare că mai toată lumea a fost de partea bărbatului și mulți au condamnat atitudinea exagerată a miresei.

