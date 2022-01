Ce a putut face o cumnată ca să strice nunta unei mirese. Ce a făcut tânăra de 15 ani

O femeie a fost atât de supărată de gestul complet neașteptat pe care l-a făcut cumnata sa în vârstă de doar 15 ani, chiar cu puțin timp înainte de nuntă, încât a decis să povestească totul în detaliu pe internet. Oameni din întreaga lume au reacționat imediat și postarea a devenit imediat virală.

Ce a făcut o cumnată ca să strice nunta unei mirese

Se spune că unul dintre cele mai frumoas momente din viața unei persoane este căsătoria. Din dorința ca totul să iasă perfect, mirii ajung să facă pregătiri cu mult timp înainte și să se preocupe de fiecare detaliu în parte. Locația unde are loc petrecerea, decorațiunile, buchetele de flori, muzica, mâncarea sau băuturile servite sunt doar câteva dintre cele mai importante elemente atunci când vine vorba despre o petrecere de nuntă. Și ca totul să iasă impecabil, fiecare mireasă organizează totul după o agendă bine pusă la punct.

Totuși, o femeie a reușit să uimească oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit ce gest neașteptat a putut face cumnata, chiar cu puțin timp înainte de nuntă.

„Mi-am invitat soacra la sesiunea de cumpărături dedicată nunții, a fost modul meu de-a încerca să mai cădem la pace, fiindcă relația noastră nu este deloc una liniștită și caldă. Totuși, am făcut eu acest prim gest pace și înțelegere. Ea m-a întrebat dacă își poate aduce și fiica vitregă în vârstă de 15 ani, pe nume Emily. Am fost de acord”, a povestit mireasa, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Aceasta a mai explicat faptul că, la momentul respectiv, părinții tinerei de 15 ani se aflau în plin divorț și fiecare încerca, pe cât posibil, să „cumpere” afecțiunea fetei cu tot felul de daruri și atenții. Chiar în timp ce se aflau toate trei la cumpărături, ceva cu totul și cu totul neașteptat s-a întâmplat.

„Toată ziua a vorbit despre petrecerea dedicată aniversării sale. S-a gândit la ce mașini va alege, ce planuri are, cum va arăta totul la petrecerea de 16 ani. Problema a apărut atunci când eu mă uitam de rochie de mireasă și Emily a pus ochii pe o altă rochie, pe care a considerat-o perfectă pentru ziua sa de naștere. Soacra a încurajat-o s-o probeze și acesta a fost momentul în care m-am enervat, m-am simțit dată deoparte. Era sesiunea mea de cumpărături, era evenimentul meu. Am încercat să explic că nu e frumos ceea ce se întâmplă, dar soacra a refuzat să accepte. Emily a intervenit și ea în discuție și totul s-a terminat când cele două au plătit rochia și au plecat, lăsându-mă singură”, a mai povestit mireasa, care a considerat că gestul tinerei a stricat farmecul nunții sale și al detaliilor de dinainte de marele eveniment.

Dezvăluirea a stârnit un val puternic de reacții și internauții au avut păreri diferite. Unii au dat dreptate miresei și au spus că în preajma unei nunți, toată atenția trebuie să se concentreze asupra mirilor. Alții, în schimb, au fost de părere că gestul cumnatei nu are nimic nepotrivit, mai ales că este vorba despre o copilă de 15 ani, pentru care ziua sa de naștere e mult mai importantă decât nunta fratelui vitreg.

