Ce a putut să facă cea mai bună prietenă a unei mirese chiar înainte de nuntă, fără pic de reținere

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o mireasă în vârstă de 28 de ani, care a dorit să își păstreze anonimatul. Atunci când a văzut ce a putut să-i facă cea mai bună prietenă a ei chiar cu puțin timp înainte de ziua nunții, femeia a dat-o afară de la petrecere, fără pic de reținere.

Ce a putut să facă cea mai bună prietenă a unei mirese, chiar cu puțin timp înainte de nuntă

Aproape orice femeie visează, încă de mică, la momentul în care va îmbrăca rochia de mireasă și se va căsători cu alesul inimii sale, în cadrul unei ceremonii speciale în care ea se va putea simți în centrul atenției, asemeni unei prințese.

Totuși, lucrurile nu au stat la fel de bine pentru o femeie în vârstă de 28 de ani, care a dorit să își păstreze anonimatul. Când a descoperit ce a putut face cea mai bună prietenă a sa, chiar cu puțin timp nainte de nuntă, mireasa și-a pierdut calmul și a dat-o afară, deși îi era chiar domnișoară de onoare.

„Eram prietene încă din clasa a doua. Încă de când eram mici, ea se lua de mine și să intimida, dar nu eram singura cu care făcea asta. Nu renunța niciodată la bullying, dar am crezut că odată cu timpul îi va trece această fază și se va maturiza. Am fost la cumpărături împreună și și-a ales o rochie roz-auriu, foarte drăguță. Am presupus că pe aceea o va purta la nuntă. Totuși, ulterior am descoperit faptul că a renunțat la acea ținută. Mi-a zis că a ales ceva mai vesel: o rochie albă. A început să îmi amintească de glumele din copilărie în care îmi zicea că va purta alb la nunta mea și că tocmai de aceea ar trebui să privesc totul ca pe gluma noastră din trecut. I-am zis că nu e amuzant deloc, apoi am ajuns să ne certăm. I-am zis că nu mai vină la nuntă. În zilele următoare, m-a sunat ca să-mi spună că sunt geloasă fiindcă ea e mai slabă decât mine și arată mai bine în rochia albă.

Într-un final am tăiat orice legătură cu ea. Apoi, soțul ei m-a sunat să îmi spună că e cam deprimată în ultima perioadă și că avea nevoie să poarte rochia albă la nunta mea, ca să se simtă și ea mai bine. Și că eu am fost reacționat exagerat”, a dezvăluit mireasa, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Femeia a povestit totul ca să afle ce părere au și alții despre cele întâmplate și să-și confirme dacă ea a greșit sau prietena ei. Așa cum era de așteptat, oameni din întreaga lume au reacționat imediat și i-au dat dreptate miresei, criticând-o din plin pe cea mai bună prietenă a ei, care a recurs la un gest de neiertat.

