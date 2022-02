Ce gest neașteptat a putut să facă o soacră ca să strice nunta unei mirese. A fost prinsă chiar în timpul faptei

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase momente din viața unei femei și, de cele mai multe ori, viitoarele mirese sunt atente la absolut fiecare detaliu, pentru ca totul să iasă perfect.

Totuși, o tânăra a dezvăluit ce gest complet neașteptat a putut să facă soacra sa, ca să-i strice nunta. După ce a prins-o în fapt, viitoarea mireasă a povestit totul

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără pe nume Tracey, în urmă cu ceva timp. Ca oricare altă tânără, aceasta a visat la nunta perfectă și a încercat să organizeze totul după bunul său plac. Totuși, încă de la începutul relației cu partenerul său, mama soacră nu a plăcut-o deloc și acest lucru s-a văzut în atitudinea femeii, mai ales atunci când a venit vorba de organizarea nunții.

Totuși, chiar cu puțin timp înainte de ziua cea mare, mireasa a prins-o pe soacră făcând un gest complet neașteptat. Supărată, aceasta și-a spus oful pe Reddit și mesajul a ajuns viral și a stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

„Am decis să facem nunta în Columbia. Se plângea constant de costul nunții, de dimensiunea evenimentului, de invitații care nu vor reuși să ajungă, de gândul că logodnicul meu ar putea să ia malarie sau de faptul că urăște că nimeni din Columbia nu vorbește engleză. Mai mult decât atât, s-a plâns de inelul de logodnă, de casa noastră și chiar de greutatea mea”, și-a început mireasa povestirea.

Totuși, surpriza a venit într-o seară, cu puțin timp înainte de nuntă. Soacra stătea acasă la cei doi viitori miri și, profitând că aceștia sunt ocupați, s-a strecurat în camera tinerei și s-a apucat să probeze rochia de mireasă.

„Am vrut să merg la baie și acesta a fost momentul în care am văzut-o pe mama mea soacră cum încearcă din răsputeri să intre în rochie. Am strigat supărată la ea, am vrut să aflu ce face, mi-a zis că voia să se asigure că îmi vine rochia. A zis că dacă îi vine ei, atunci în mod sigur îmi vine și mie și că, în caz contrar, am serios de lucru. Ca totul să fie și mai rău, soacra a distrus rochia prin gestul său, căci a reușit să-i strice fermoarul și să lase o imensă pată pe spatele rochiei. În loc să își ceară scuze, aceasta a început să comenteze pe seama costului ridicat al rochiei”, a mai povestit Tracey, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Tinerii s-au căsătorit, dar nu se mai știu și alte detalii despre ei. Totuși, povestea tinerei din Columbia a făcut rapid înconjurul lumii, stârnind numeroase reacții de indignare în rândul internauților.

