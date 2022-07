Fiul n-a vrut să-i invite la nuntă, așa că părinții băiatului au recurs la un gest complet neașteptat. Ce au putut să facă

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut un tânăr care a decis că nu își poate invita mama și tatăl la nuntă, fiindcă în mod sigur o să-l facă de râs și o să se simtă stânjenit. La scurt timp după ce și-a dezvăluit intenția, părinții bprbaatului au luat o decizie complet neașteptată și mulți s-au mirat când au aflat ce au putut să facă aceștia, ca să îi dea o lecție.

Ce au făcut o mamă și un tată, ca să-i dea o lecție fiului lor, care nu a vrut să-i invite la nuntă pe motiv că l-ar face de râs

Tânărul a dorit ca părinții lui să nu vină la nunta lui și, când au primit vestea, mama și tatăl viitorului mire au reacționat în cel mai neașteptat mod posibil. Nu puțini au fost cei care s-au mirat, dar totodată au lăudat ce au putut face cei doi, ca reacție la cele întâmplate.

Citește și: Ce gest neașteptat a putut să facă o soacră ca să strice nunta unei mirese. A fost prinsă chiar în timpul faptei

Întreaga întâmplare a fost povestită chiar de tatăl viitorului mire, pe celebra platformă Reddit, locul unde milioane de oameni din întreaga lume își împărtășesc experiențele de viață. Iată mai jos ce a dezvăluit părintele, extrem de supărat:

„Eram cu familia mea și cu familia viitoarei sale soții și ne pregăteam să facem toți un grătar atunci când, deodată, soția și fiica mea au plecat supărate spre casă. Acesta a fost momentul în care a ieșit la iveală faptul că fiul și soția acestuia, alături de familia miresei, nu doresc noi, părinții mirelui, să participăm la nuntă. Ni s-a spus că nu suntem oameni buni. M-am schimbat la față, l-am chemat pe fiul meu și i-am cerut explicații. Mi-a spus că familia miresei consideră că nu suntem îndeajuns de buni și că o să stricăm nunta și o să ne facem cuscrii de râs, așa că au decis să nu ne invite la eveniment. Am lăsat totuși să treacă o săptămână ca să mă calmez și am luat apoi o decizie. În urmă cu ceva timp i-am cumpărat fiului meu o locuință, în care să stea pe perioada facultății. Noi i-am plătit taxele și impozitele, dar și reparațiile necesare, el nu ne-a plătit chirie și singura lui grijă au fost facturile. Apoi, într-o zi, am mers să discut cu el și am descoperit că nu doar viitoarea mireasă, ci și toată familia ei se mutase în casa cumpărată de mine pentru fiul meu. Când au dat cu ochii de mine m-au și întrebat ce caut acolo și mi-au zis să plec. M-am enervat cumplit și i-am anunțat că au 30 de zile la dispoziție ca să se mute, fiindcă vând locuința. Au fost anunțați să își caute toți un alt loc în care să stea, din moment ce nu sunt suficient de bun ca să merg la nunta fiului meu, pentru care am făcut atâtea”, a dezvăluit bărbatul pe Reddit, care a dorit astfel să afle de la internauți dacă nu cumva a fost mult prea dur, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Citește și: Ce a putut face o cumnată ca să strice nunta unei mirese. Ce a făcut tânăra de 15 ani

Numeroase persoane din întreaga lume s-au mirat de cele întâmplate și au criticat din plin atitudinea fiului și a familiei viitoarei mirese. I-au dat dreptate tatălui pentru decizia luată și, așa cum era de așteptat, întâmplarea a ajuns pe internet și a devenit virală în toată lumea.

Vedetele au intrat în pielea personajelor și au făcut mare show în semifinala transformărilor.