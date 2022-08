Ce a putut să facă o mamă chiar în casa fiului său, cât timp acesta era plecat cu soția! Omul nu mai vrea să discute cu ea

Bărbatul a decis să plece cu soția la un festival de muzică, așa că a rugat-o pe mama lui să aibă grijă de câine și de casă, până se vor întoarce. Totuși, când a revenit, omului nu i-a venit să creadă.

Ce a putut să facă o mamă chiar în casa fiului său, cât timp acesta era plecat cu soția

Bărbatul a decis să plece împreună cu soția lui la un festival de muzică. Și fiindcă nu a dorit să își ia câinele cu el, omul a decis să își roage mama să aibă grijă de patruped, dar și de restul casei, timp de cinci zile. Totuși, întreaga întâmplare s-a transformat într-o situație greu de imaginat atunci când fiul femeii s-a întors acasă și a văzut ce a putut mama lui să facă, de fapt.

Bărbatul a povestit cum, știind că mama lui are nevoie de bani, s-a gândit să nu plătească un îngrijitor străin pentru câine, ci să dea banii acesteia. Înainte de-a pleca la festivalul de muzică, omul a făcut curățenie în casă, a umplut frigiderul cu toate cele trebuincioase și a plecat. Când s-a întors, surpriza a fost mare.

„Săptămâna trecută, soția mea și cu mine am fost la un festival de muzică timp de 5-6 zile. Am angajat-o pe mama mea, fiindcă avea nevoie de bani. Doar trebuia să stea și să aibă grijă de câinele nostru. Am curățat casa, am lăsat instrucțiuni clare cu privire la câine, am umplut frigiderul, am scris parolele de la internet și de la laptop și i-am dat chiar și bani în avans, ca să aibă. Ieri, când ne-am întors, am descoperit cu stupoare faptul că ceva se întâmplase. Eu și soția mea ne-am cumpărat aceasta casă și am făcut totul după preferințele noastre. Fiecare perete din casă a fost vopsit într-o culoare ce nu se potrivea deloc stilului nostru. Ca să nu mai zic că era vopsit destulde neglijent.

Fosta vopsea avea doar șapte luni și arăta bine. Lipseau tot felul de lucruri și am găsit inclusiv 100 de resturi de țigară într-un ghiveci cu trandafiri plantați de mine, în grădină. Lipseau lucruri, unele fuseseră mutate. Și-a pus poze cu ea prin casă, împușcând pereții. Patul câinelui a fost aruncat în noroi și banda izolantă a fost găsită pe senzorii de mișcare. Parent, iubitul mamei mele și-a făcut și el o cheie de rezervă de la casa noastră! Acum mă simt ca și când trebuie să-mi schimb încuietorile de la casă. Ca să nu mai zic că a neglijat fix ce era mai important: câinele. Animalul a stat mai tot timpul afară din casă, abia era hrănit și culcușul lui era plin de noroi și apă de ploaie”, a dezvăluit bărbatul, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După o discuție destul de aprinsă, relația celor doi s-a stricat și bărbatul a spus că are de gând să schimbe cheile de la casă și să taie legăturile cu mama lui. Unii dintre internauți l-au sfătuit pe om să încerce să își dea seama ce s-a întâmplat mai exact în casa lui.

