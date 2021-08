Ce a putut să facă o soacră, ca să strice nunta nurorii sale. Gestul de neimaginat i-a făcut pe mulți să sugereze anularea nunții

Se spune că cea mai fericită zi din viața unei femei este aceea în care se căsătorește cu alesul inimii sale, pentru a-și întemeia astfel o familie. O viitoare mireasă însă a dezvăluit prin intermediul unei postări ce gest complet neașteptat a făcut soacra sa, chiar cu puțin timp înainte de marea petrecere.

Detaliile sunt uluitoare și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților, care au sfătuit-o pe tânără să anuleze nunta.

Ce gest neașteptat a făcut o soacră ca să strice nunta unei mirese

Extrem de fericită că a întâlnit bărbatul perfect pentru ea, aceasta a decis să accepte cererea în căsătorie și să înceapă pregătirile pentru nuntă. Ca orice tânără dornică să aibă o petrecere de neuitat, viitoarea mireasă s-a apucat să facă pregătiri.

Doar că, pe măsură ce ziua cea mare s-a apropiat, femeia a observat la soacra sa un comportament bizar. Apoi, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. Printr-un mesaj destul de acid, mama mirelui a anunțat faptul că intenționează să poarte rochia sa de mireasă. Uimită din plin, nora nu și-a pierdut răbdarea, ci a încercat să fie drăguță și să se ofere să meargă cu femeia la cumpărături, ca să găsească o rochie similară, dar de altă culoare.

Acesta a fost momentul în care soacra s-a enervat și a răbufnit, având o reacție ce i-a șocat pe mulți. Gestul făcut de aceasta a stârnit discuții aprinse.

Tânăra a dezvăluit ce gest neașteptat a făcut soacra ei

„Nu îmi faci tu mie jocuri din astea, târâtură. E nunta fiului meu și eu plătesc maim ult de jumătate din eveniment. O să port orice vreau eu să port și dacă ai ceva de comentat…Păi, multă bafta ție și familiei tale, căci și așa sunt prea săraci ca să își permită orice. Nici să nu îndrăznești să îmi strici acest moment. Ceilalți copii ai mei nu se vor căsători cât eu o să trăiesc așa că asta e singura nuntă la care voi putea participa”, a fost mesajul femeii, publicat de viitoarea mireasă pe internet.

„Am rămas complet fără cuvinte. Logodnicul meu m-a anunțat că mama lui și-a ales deja rochia pe care vrea s-o poarte la nunta noastră, care va avea loc în noiembrie 2022. Noi încă nu am început să ne căutăm ținutele, dar ea a decis deja ce va purta. Când am văzut despre ce e vorba am rămas complet fără cuvinte, nu mai știu ce să fac. Nu i-am spus iubitului meu, fiindcă e foarte atașat de mama lui și nu vreau să stârnesc niște certuri. Încă sper să îmi dea soacra mesaj și să îmi spună că totul a fost doar o glumă, deși știu că nu se va întâmpla asta”, a mărturisit tânăra, extrem de supărată, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Oameni din întreaga lume au sugerat femeii să amâne nunta sau să îi spună viitorului soț despre acest incident, căci o asemenea atitudine nu poate fi tolerate.

