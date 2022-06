Ce a putut să facă o soacră, chiar când avea grijă de nepoata ei. Nora a dezvăluit totul. Ce a urmat

Se spune că una dintre cele mai dificile relații este aceea dintre noră și soacră, mai ales atunci când comunicarea nu este una eficientă. Totuși, o femeie s-a înfuriat din plin atunci când a descoperit ce a putut face soacra, chiar în timp ce avea grijă de nepoata ei.

Întâmplarea a ajuns pe internet și a făcut rapid înconjurul lumii. Există numeroase glume și bancuri ce s-au inspirat din „scânteile” ce se nasc între soacre și un ginere sau o noră, din tot felul de motive. În general, cele mai multe dintre certuri și conflicte se nasc atunci când mama soacră crede că ea știe cel mai bine dintre toți cum trebuie îngrijit fiul său sau nepoții. Nu puține sunt cazurile când între mama unui bărbat și partenera acestuia se naște, mai mult sau mai puțin conștient, o adevărată „competiție” ce urmărește să arate cine gătește mai bine, cine face curățenie mai des sau cine se pricepe mai bine la orice.

De acest lucru s-an convins și o femeie care a fost mai mult decât supărată să descopere ce gest complet neașteptat a putut face soacra ei, chiar în timp ce avea grijă de nepoată. Mama și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul, în detaliu, pe celebra platformă Reddit.

„Încă de când s-a născut fetița mea, soacra mea m-a întrebat mai mareu când am de gând să îi fac găuri în urechi. I-am explicat că voi face fetiței găuri doar atunci când e ava dori acest lucru și îl va cere, deci în mod clar nu acum, când nici nu poate vorbi. M-a criticat pentru asta, în timp ce mama mea mi-a înțeles în totalitate decizia. Soacra a insistat, dar soțul m-a susținut. În urmă cu câteva săptămâni, eu și soțul am decis să lăsăm copilul la ea, ca să putem merge la o înmormântare. Acesta a fost momentul în care am auzit-o cum îi spune bebelușului că o să meargă la cumpărături, ca să îi ia cercei.

M-am dus imediat la ea și i-am zis că dacă nu-mi respect decizia, atunci voi găsi pe altcineva cu care să las copilul. De atunci, soacra tot încearcă să se ofere să stea ea cu copilul, să îl lăsăm peste noapte la ea ca să ieșim în oraș, dar nu mai am încredere în ea, fiindcă am impresia că nu vrea să-mi respecte deciziile”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Oameni din întreaga lume au reacționat imediat și i-au dat dreptate femeii, spunând că bunicii nu ar trebui să încalce rugămințile primite din partea copiilor lor atunci când vine vorba despre nepoți și creșterea lor.

