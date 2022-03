Ce a putut să facă o soacră în casa unei femei. Nora a descoperit totul: „I-am interzis să mai vină la noi în casă”

Se spune că una dintre cele mai dificile relații este aceea dintre noră și soacră, mai ales atunci când aceasta din urmă este mult prea pretențioasă și drastică.

De acest lucru s-a convins și o femeie care a povestit prin ce situație complet neașteptată a trecut. Când a văzut ce a putut să-i facă soacra în casă, aceasta i-a interzis să-i mai calce pragul.

Există numeroase glume și bancuri ce s-au inspirat din „scânteile” ce se nasc între soacre și un ginere sau o noră, din tot felul de motive. În general, cele mai multe dintre certuri și conflicte se nasc atunci când mama soacră crede că ea știe cel mai bine dintre toți cum trebuie îngrijit fiul său sau nepoții. Nu puține sunt cazurile când între mama unui bărbat și partenera acestuia se naște, mai mult sau mai puțin conștient, o adevărată „competiție” ce urmărește să arate cine gătește mai bine, cine face curățenie mai des sau cine se pricepe mai bine la orice.

De acest lucru s-a convins de curând și o femeie, care a făcut o descoperire atât de dureroasă și surprinzătoare, încât a decis să-i interzică soacrei sale să mai vină la ea acasă.

Totul a început în urmă cu ceva timp, atunci când soțul său a suferit un accident de mașină ce l-a lăsat cu dureri de spate atât de mari, încât a fost nevoit să stea la pat câteva săptămâni.

Profitând de neatenția femeii, soacra venită într-o zi în vizită a montat în casă o cameră de filmat ca să supravegheze modul în care nora are grijă de fiul său. Soția a făcut tot ce i-a stat în putință ca să fie alături de partenerul său, și-a luat chiar și liber de la muncă pentru a putea sta acasă, alături de el.

„Începuse să fie tot mai stresantă, îmi spunea întruna ce trebuie să fac și că nu am voie să plec de lângă el. Mă întreba la fiecare câteva ore cum se simte și venea în vizită zilnic, dar nu contribuia cu nimic la îngrijirea lui. Doar dădea indicații despre ce să fac sau ce să nu fac. Într-o zi mi-a zis că nu schimbam cearșafurile îndeajuns de des și atunci am realizat că nu avea de unde să știe asta. Nu a durat mult și cumnata m-a sunat să îmi spună că soacra instalase o cameră de filmat în dormitorul fiului său, ca să vadă cât de bine îl îngrijesc. Am căutat peste tot și am găsit camera”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.