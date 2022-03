Când soțul a răcit, o femeie l-a dus acasă la soacră și mulți au criticat-o. Când au aflat detaliile, toți i-au dat dreptate

O femeie în vârstă de 34 de ani a uimit oameni din întreaga lume atunci când a dezvăluit faptul că, atunci când soțul său a răcit, i-a făcut câteva bagaje și l-a trimis acasă la mama lui. Inițial, mulți au fost tentanți să o judece și să-i arunce cuvinte grele, dar când au ieșit la iveală detaliile acestei întâmplări, mulți i-au dat dreptate.

Când soțul a răcit, femeia l-a dus acasă la mama lui și explicația i-a luat pe mulți prin surprindere

Atunci când două persoane se căsătoresc, acestea își fac jurăminte de iubire și își promit că vor fi alături la bine și la greu, indiferent de situație. Totuși, o doamnă în vârstă de 34 de ani a demonstrat că există o limită în toate, chiar și atunci când vine vorba despre partenerul de cuplu.

Citește și: O tânără a crezut că are nasul înfundat, dar când s-a uitat atent a dat peste ceva complet neașteptat:„E acolo de 20 de ani”

Atunci când soțul său a răcit, femeia a avut grijă de el câteva zile, apoi i-a făcut niște bagaje și l-a trimis acasă la mama lui, adică la soacra ei. Nu a durat mult și numeroase persoane au criticat-o și au judecat-o, acuzând-o de faptul că „nu ar avea inimă”. Totuși, când doamna cu pricina și-a dezvăluit povestea în detaliu, mulți și-au schimbat complet atitudinea și punctul de vedere și chiar i-au dreptate că a procedat în acest fel.

„S-a îmbolnăvit în urmă cu câteva zile, a răcit. Am avut grijă de el, i-am dat să mănânce, i-am adus medicamentele, am curățat mizeria după el atunci când i s-a făcut rău, am făcut tot ce a fost nevoie. Cu toate astea, el a început să ceară din ce în ce mai mult, mă suna să vin acasă, deși eram în timpul serviciului, doar ca să-i încălzesc ceva de mâncare sau să îi reglez temperatura din dormitor. Doar eu am serviciu și, deși l-am rugat să nu mă mai cheme acasă fără motiv, el a continuat să facă asta. Și fiindcă nu voiam să-mi pierd locul de muncă, am decis să-l las să se descurce singur atunci când avea rugăminți ridicole, ca cele date deja exemplu.

Citește și: O tânără a crezut că e răcită, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat o veste ce i-a schimbat viața. Ce a descoperit

Acesta a fost momentul în care mama soacră a intervenit. M-a sunat ca să-mi spună ce persoană îngrozitoare sunt fiindcă nu plec de la serviciu ca să îi dau imediat fiului ei ceea ce își dorește. Deși i-am explicat ce face fiul ei și despre ce este vorba, ea tot mi-a adus tot felul de vorbe grele și acuzații. Sătulă de jigniri, i-am zis că fiul ei are nevoie de mamă, nu de o soție. L-am lăsat acolo și am plecat, dar nu a durat mult și amândoi au început să-mi trimită mesaje cu injurii și cuvinte urâte, acuzându-mă de faptul că pun locul de muncă mai presus decât binele soțului meu”, a scris femeia pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

După ce au aflat toate detaliile acestei povești, mulți și-au schimbat părerea inițială și au dat dreptate soției, criticând totodată atitudinea „de copil mic și răsfățat” a soțului ei, care avea o simplă răceală.

Marea premieră Dancing on ice - Vis în doi se vede în AntenaPLAY ▶ Aventura pe gheață începe sâmbătă