Fiindcă soacra era prea băgăcioasă și îi umbla prin lucruri, o tânără s-a „răzbunat” în cel mai neașteptat mod. Ce a făcut

O femeie și-a luat inima în dinți și, sătulă să se tot confrunte cu soacra băgăcioasă care îi tot umbla prin lucruri, a decis să îi dea o lecție de neuitat. Tânăra s-a „răzbunat” în cel mai neașteptat mod posibil și întâmplarea a ajuns pe internet, devenind imediat virală.

Ce farsă a făcut o femeie soacrei sale, despre care a zis că e băgăcioasă și îi umblă mereu prin lucruri

În urmă cu șapte ani, o tânără și-a cumpărat o casă, pe care a mobilat-o și a amenajat-o după bunul său plac. După o relație de patru ani cu tânărul care i-a răpit inima, aceasta i-a propus să se mute la ea. Cei doi s-au și logodit și nu a mai durat mult până ce situația a devenit bizară.

Citește și: Un bărbat a dezvăluit ce i-a putut face soacra, chiar cu puțin timp înainte de nuntă. Gesturile femeii sunt uluitoare

Tânăra a povestit cum mama soacră a început să vină tot mai des în vizită, devenind chiar băgăcioasă și dornică să caute prin lucruri. Prin intermediul unui mesaj publicat pe celebra platformă Reddit, femeia a povestit în detaliu ce s-a întâmplat, dar și cum a ales să se răzbune pe soacra sa.

„Soacra mea a început să vină des în vizită acasă la mine. Am văzut cum mai mereu încearcă să își bage nasul și să cotrobăie prin lucrurile noastre. Totuși, una dintre cele mai stânjenitoare lucruri a fost atunci când mi-a intra în biroul meu de acasă și a găsit pe laptop un bilețel pe care scria: Sunt deșteaptă, sunt talentată, merit lucruri mărețe. Este un mesaj pe care terapeutul meu m-a sfătuit să îl citesc mereu, pentru a avea un plus de încredere în forțele proprii, înainte de un interviu.

Citește și: O mireasă a oferit 1.000 de dolari unui străin pentru a se asigura că soacra nu îi va strica nunta. Ce voia să îi facă femeii

Nu a durat mult și soacra a comentat cu referire la faptul că sunt egoistă și dau dovadă de multă mândrie și aroganță. Într-o seară, am exagerat cu băuturile alcoolice și am început să scriu câteva bilete cu mesaje cu dedicație pentru soacră, ca răzbunare. Am scris: știu să dau cu lingura, dar știu să încep și cu furculița, voi face tot ce îmi stă în putere ca să îmi ating țelurile, sunt frumoasă și fără haine, mai ales fără, căci am un bust de legendă! Am scris tot felul de mesaje menite să o provoace și mai tare. A găsit unele a doua zi și s-a dus la fiul său, ca să-i spună că sunt instabilă emoțional și că a fost o idee proastă să se mute cu mine. Apoi, iubitul meu a venit să mă ia la întrebări și ceea ce a fost și mai ciudat e că mă privea cu alți ochi.

Am încercat să-i spun că soacra mi-a umblat prin lucruri dacă a găsit bilețelele, dar i-a luat apărarea, spunând că doar ne făcea ordine în casă”, a dezvăluit tânăra, potrivit celor de la mirror.co.uk, care a dorit să afle ce părere au și alții despre cele întâmplate.

Mulți dintre cei care au aflat povestea au fost uimiți și au fost de părere că soacra a exagerat cu nivelul de curiozitate, în timp ce alții l-au criticat pe tânăr pentru faptul că nu a pus piciorul în prag, ca să își delimiteze viața privată și intimitatea de pornirile exagerate ale mamei sale.

În AntenaPLAY ai două canale exclusive Mireasa ▶ Intră și vezi LIVE ce fac concurenții tăi preferați atunci când nu se