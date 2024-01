Ce a putut să facă un om al străzii după ce a găsit cinci pui de câine abandonați în ploaie. Gestul lui le-a salvat viețile

Un om am străzii a salvat viața a cinci pui de câine pe care i-a găsit abandonați în ploaie. Micuții de doar doar câteva luni au rămas fără mamă, dar gestul făcut de bărbatul fără adăpost le-a schimbat complet soarta.

Un om al stăzii din SUA este numit acum un adevărat „erou” după ce a făcut un gest care i-a surprins pe mulți. Bărbatul care a găsit 5 pui de câine abandonați într-o cutie nu a stat prea mult pe gânduri și a știut exact ce trebuie să facă. Omul fără adăpost i-a lăsat în fața unei asociații de protecție a animalelor, întoțiți de un bilet care le-a schimbat soarta crudă.

Un om al străzii a salvat cinci pui de câine abandonați în ploaie. Ce scria pe biletul care îi însoțea

Povestea impresionantă a fost făcută publică de Asociația pentru Protecția Animalelor Fayetteville, un adăpost Carolina de Nord, prin intermediul unei postări pe Facebook. Reprezentanții au vorbit despre despre localnicul cu inimă bună care a salvat viețile puilor de câine.

De asemenea, organizația non-profit a distribuit o fotografie cu cei cinci cățeluși adorabili, despre care se crede că nu au mai mult de două luni.

„În urma unei furtuni recente care a cuprins zona noastră, am trăit un moment care ne-a frânt inimile și ni le-a bucurat deopotrivă. Această poveste este o mărturie a bunătății care încă există în lume, chiar și în cele mai dificile vremuri”, se arată în postarea din mediul online.

ONG-ul a explicat că puii au fost lăsați lăsați la ușa adăpostului, însoțițu de un „bilețel care ne-a sfâșiat inimii”.

„Biletul provenea de la un suflet bun, un om fără adăpost, în ciuda propriilor greutăți, și-a asumat responsabilitatea să salveze aceste suflete nevinovate după ce mama lor, un câine al străzii, de care el mai avea grijă, a murit tragic”, au dezvăluit reprezentații.

Iată ce scria în bilet: „Vă rog, ajutați-mă! Am găsit acești căței. Din păcate, alături de ei am găsit și o cățelușă fără stăpân, pe care obișnuiam adesea să o hrănesc. Era moartă, la marginea drumului. Îmi pare rău că i-am lăsat așa, dar eu însumi sunt fără adăpost și nu îmi permit să am grijă de ei. Mi se sfâșie inima pentru ei și pentru mama lor. Vreau doar să li se dea șansa pe care mama lor, la fel ca mine, nu a primit-o niciodată”, sunt cuvintele

„Vă rog să nu mă criticați pentru cum am procedat, dar mi s-a părut greșit să-i las singuri în frig, așteptând o mamă care nu avea să vină acasă. Cu stimă, un om fără nume”, a conchis bărbatul care le-a dat o șansă la viață puilor de câine salvați de pe stradă.

Adăpostul i-a promis „individului plin de compasiune” că „actul său de bunătate nu a trecut neobservat”. „Empatia ta în ciuda greutăților ne dă speranță și inspirație”, a mai scris ONG-ul. „Promitem să vă onorăm gestul altruist oferindu-le acestor cățeluși dragostea și grija pe care o merită”.

De asemenea, reprezentații au mai adăugat că îi așteaptă să treacă pe la adăpost pe toți cei interesați de micuți, iar pentru cei care vor să ajute există mai multe modalități de donații.

Peste 250 de persoane au comentat la postarea lor cu speranța de a-l găsi pe bărbatul fără adăpost și de a-l ajuta așa cum i-a ajutat pe cei cinci cățeluși.

„Sunt atât de multe comentarii despre acest bărbat și cățeii pe care i-a salvat, dar tot îl voi adăuga pe al meu pentru că, la fel ca și pe ceilalți, m-a făcut să plâng”, a comentat un internaut.

„Mă rog ca cumva acel om minunat să fie găsit în curând și să se poată face ceva pentru a-l ajuta să aibă șansa de care are nevoie și pe care o merită”, a mai adăugat un al om impresionat.

